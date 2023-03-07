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Diyetler için kalp krizi riski uyarısı yapıldı

Keto benzeri, düşük karbonhidrat, yüksek hayvansal protein ve yağ içerikli diyetlerin, uzun vadede kalp krizi, damar tıkanıklıkları ve felç gibi rahatsızlıkları artırabileceği uyarısı yapıldı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 09:52
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Diyetler için kalp krizi riski uyarısı

Diyetler için kalp krizi riski uyarısı yapıldı
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CNN'in haberine göre, yeni bir araştırma, düşük karbonhidrat, yüksek yağ içeren "Keto benzeri" bir diyet programının, "kötü" kolesterol seviyelerini yükseltebileceğini, bunun da kalp damarlarının tıkanması, kalp krizi ve felç gibi kalp damar rahatsızlıkları riskini iki kattan fazla artırabileceğini gösterdi. Araştırmada, bir İngiliz veri bankası olan UK Biobank'tan alınan verilerle 10 yıldan fazla süre düşük karbonhidrat, yüksek yağ diyeti yapan 305 kişinin değerleri, standart beslenme yapan bin 200 kişinin değerleriyle karşılaştırıldı.

Kalp rahatsızlığı olanlar, diyabet, sigara alışkanlıkları ve obezite gibi sonucu etkileyebilecek olumsuzluklara sahip denekler araştırmaya dahil edilmedi.

Yapılan değerlendirme sonrasında düşük karbonhidrat yüksek yağ (LCHF) diyeti yapan kişilerde, kalp damarlarının stent takılarak açılması gereken kalp damar hastalıkları, kalp krizi, felç, kol ve bacaktaki atardamarların tıkanması gibi birkaç önemli kalp damar hastalığına yakalanma riskinin iki kattan fazla olduğu görüldü.

Araştırmacılar, çalışmalarının "kalp hastalıklarının nedenini değil, yalnızca söz konusu diyet ile büyük kalp rahatsızlıkları riskinin artması arasındaki bir ilişkiyi gösterebileceğini" çünkü, gözlemsel bir çalışma olduğunu, ancak bulgularının daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtti.

Araştırmanın başyazarı Dr. Iulia Iatan, "Çalışmamız sonucunda, LCHF diyetinin düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ya da kolesterol değerlerinin yükselmesine neden olduğunu, bunun da kalp hastalığı riskini artırdığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Keto diyeti uygulayanların yüksek "kötü" kolesterolle karşı karşıya kalabileceğini kaydeden Dr. Iatan, bu araştırmaya karşın LCHF diyetlerle kandaki yüksek lipid seviyeleri ve kalp damar hastalıkları arasındaki ilişkiyi kanıtlamak için sınırlı veri olduğunu belirtti. Iatan, araştırmaya katılanların yüzde 73'ünün kadın olmasının, kadınların daha çok diyet yapma ve yaşam tarzlarını değiştirme eğiliminde olduğunu da gösterdiğini kaydetti.

Çalışmaya katılmayan ancak Keto diyeti üzerinde araştırmalar yapan Stanford Önleme Araştırma Merkezinden Prof. Christopher Gardner ise bu araştırmanın Keto diyetinin yarardan çok zarar getirdiğini gösterdiğini belirterek LCHF diyetinin yan etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Gardner, Keto diyetiyle birçok önemli besin maddesinin, bitkisel kimyasalların ve antioksidanların yanı sıra lifli besin tüketiminin bırakıldığını, bu nedenle uzmanların diyetin uzun vadede zararlı olduğunu düşündüğünü aktardı. Hakem değerlendirmesinden henüz geçmemiş araştırma, Amerikan Kardiyoloji Kolejinin Dünya Kardiyoloji Kongresiyle birlikte yıllık bilimsel toplantısında sunuldu. Çoğu sağlık uzmanı, vücudun yağ yakmasını sağlamak için karbonhidratları yasaklayan Keto diyetiyle meyve, baklagiller ve tam tahıllar gibi sağlıklı yiyeceklerden mahrum kalındığını belirtiyor.

AA

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