Beslenme uzmanları ve romatologlar, bazı besinlerin kıkırdak ve kemik sağlığını destekleyerek ağrıları hafiflettiğini ve eklem yapısını güçlendirdiğini açıkladı.

Diz ağrıları ve kireçlenme (osteoartrit) sorunu, dünya genelinde milyonlarca kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye devam ederken, bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri umut verici yeni yaklaşımları işaret etti. Özellikle eklem sıvısının kalitesindeki düşüş, kireçlenmenin temel nedenlerinden biri olarak görüldü ve bu durumu hafifletmeye yardımcı olacak doğal çözümler, beslenme düzeniyle ilgili önemli bulguları ortaya koydu.

DİZ AĞRILARINDA "SIVI KAYBI" MİTİNE BİLİMSEL AÇIKLAMA

Halk arasında sıkça dile getirilen "dizlerde sıvı kaybı" ifadesinin aslında teknik olarak doğru olmadığı, uzmanlar tarafından ifade edildi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanları, eklem sıvısı miktarında azalmadan ziyade, eklemi yağlayan ve koruyan bu sıvının (sinovyal sıvı) kalitesinde bozulma yaşandığını belirtti.

London Barts ve The London School of Medicine and Dentistry'den Romatoloji Profesörü Dr. Eleanor M. Davies, "Kireçlenmenin erken evrelerinde, kıkırdak yapısı bozulmaya başlar ve sinovyal sıvının yağlama yeteneği azalır. Bu durum, sürtünmeyi artırarak ağrı ve hasara yol açar. Tedavideki güncel amaç, sıvının miktarından çok, biyokimyasal kalitesini Hyaluronik Asit takviyeleri veya doğru beslenme ile iyileştirmektir" şeklinde ifade etti.

KİREÇLENMEYE KARŞI 2 MALZEMEYLE GELEN RAHATLIK

Geleneksel ve doğal yaklaşımlar da bilimsel mercek altına alındı. Özellikle anti-enflamatuar (iltihap önleyici) özellikleriyle bilinen besinlerin, diz ağrılarını ve eklem şişliğini azalttığı bilimsel çalışmalarla desteklendi.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme ve Romatoloji Bölümü'nden Dr. James O. Peterson, diz ağrılarını hafifletmeye yardımcı olan, Omega-3 yağ asitleri ve Zerdeçal'ın gücüne dikkat çekti.

Dr. Peterson, "Bu iki bileşen, vücuttaki enflamatuar proteinleri hedef alarak iltihabı ve buna bağlı ağrıyı önemli ölçüde hafifletti. Omega-3'ün en zengin kaynağı olan soğuk su balıkları ve güçlü antioksidan zerdeçal, beslenme programının vazgeçilmezleri arasında yer almalıdır" açıklamasını yaptı. Bu iki bileşenin düzenli tüketiminin, eklem hareketliliğini desteklediği deneysel çalışmalarla kanıtlandı.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİREN O 4 KRİTİK BESİN ÖĞESİ

Kıkırdak sağlığının yanı sıra kemiklerin güçlendirilmesi, osteoartritin ve kırık riskinin önlenmesi açısından hayati bir öneme sahip. Beslenme uzmanları, kemik yapısını beton gibi sağlam hâle getiren dört ana besin öğesini işaret etti:

Kalsiyum: Kemiklerin temel yapı taşı olan Kalsiyum, özellikle süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, lahana) ve bademde bolca bulundu.

D Vitamini: Kalsiyumun vücut tarafından emilmesi için kritik olan D Vitamini, güneş ışığının yanı sıra somon, ton balığı gibi yağlı balıklardan ve takviyelerle alındı.

Protein: Kemik yoğunluğunu korumada önemli bir rol üstlenen protein, kemiklerin kolajen yapısının oluşumunda görev aldı. Et, balık, yumurta ve baklagiller ana kaynaklar olarak önerildi.

K2 Vitamini: Yeni yapılan araştırmalar, K2 vitamininin Kalsiyumu kemiklere yönlendirmedeki kritik rolünü ortaya koydu. Hollandalı uzmanlar, fermente gıdalarda (peynir, natto gibi) bulunan bu vitaminin kemik kırık riskini azalttığını ifade etti.

Harvard Tıp Okulu Beslenme ve Epidemiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Elizabeth S. Cohen, "Kemik sağlığı, tek bir mucize besine bağlı değil, bu dört temel öğenin dengeli alımına bağlı. Özellikle D ve K2 vitaminlerinin Kalsiyum ile sinerjik çalışması, kemiklerin mineralizasyonunu maksimize etti" değerlendirmesinde bulundu.