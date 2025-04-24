Diz ağrınız yağmuru öngörüyor! Bilimsel gerçek ortaya çıktı

Halk arasında “Dizlerim sızlıyor, kesin yağmur yağacak” sözü yıllardır kulaktan kulağa dolaşır. Büyükannelerimizin hava tahmini gibi kullandığı bu inanış, bilim dünyasının merceği altına alındı ve sonuçlar şaşırtıcı: Evet, eklem ağrıları gerçekten hava değişimleriyle bağlantılı!

Yeni bilimsel çalışmalar, yağmur öncesi diz ve eklem ağrılarının tesadüf olmadığını, barometrik basınç, nem ve sıcaklık değişimlerinin bu ağrıları tetiklediğini kanıtladı. Peki, bu gizemli ilişkinin ardında neler yatıyor? Uzmanlar, milyonlarca insanı etkileyen bu durumu açıklığa kavuşturdu.

BİLİMSEL KANITLAR ORTAYA ÇIKTI

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Robert Jamison liderliğinde yapılan bir çalışma, eklem ağrılarıyla meteorolojik değişimler arasındaki bağlantıyı net bir şekilde ortaya koydu. Yayımlanan bu araştırma, hava basıncındaki ani düşüşlerin eklemlerdeki sinir uçlarını uyararak ağrıya yol açtığını gösterdi. Jamison, “Barometrik basınç değişimleri, eklem içindeki sıvı ve gazların hacmini etkiliyor. Bu da özellikle osteoartrit gibi rahatsızlıklarda ağrıya neden oluyor” diyor.

Benzer bir çalışma, ABD’deki Georgia Üniversitesi’nden Dr. Christopher Elcik tarafından yürütüldü. Yayımlanan bu araştırmada, kronik ağrı çekenlerin %70’inin hava durumuna bağlı ağrı artışı yaşadığını belirttiği ortaya çıktı. Elcik, “Hava durumuyla ağrı arasındaki ilişki artık daha tutarlı. Bu, hastaların günlük yaşamlarını planlamada önemli bir faktör olabilir” diye ekledi.

Uzmanlara göre, yağmur öncesi atmosferik değişiklikler eklemleri doğrudan etkiliyor.

İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nden romatoloji uzmanı Prof. Dr. Will Dixon, yayımlanan bir çalışmada, 13 binden fazla katılımcının ağrı verilerini analiz etti. Bulgular, düşük basınç ve yüksek nemin eklem ağrılarını %20 oranında artırdığını gösterdi. Dixon, “Hava durumu, eklem ağrılarını tetikleyen çevresel bir faktör. Bu, hastaların tedavi planlarını hava tahminleriyle uyumlu hale getirmesini sağlayabilir” dedi.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Hunter ise, osteoartrit hastalarının hava değişimlerine karşı daha hassas olduğunu belirtti. Hunter’a göre, soğuk hava kasları ve tendonları sertleştirirken, kan akışını azaltarak iyileşme sürecini yavaşlatıyor. “Bu, ağrının daha yoğun hissedilmesine neden oluyor” dedi.

Uzmanlar, hava değişimlerinin tetiklediği eklem ağrılarını hafifletmek için bir dizi öneri sundu.

Uzmanlar, eklem ağrılarının birkaç haftadan uzun sürmesi durumunda bir doktora başvurulması gerektiğini vurguludı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden ortopedi uzmanı Dr. James Ficke, “Ağrıya şişlik, kızarıklık veya hareket kısıtlılığı eşlik ediyorsa, bu ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Erken müdahale, kalıcı hasarı önleyebilir” dedi.

Bilim, diz ağrılarınızın yağmur tahmini yapabileceğini doğruladı. Hava değişimlerinin eklemleri etkilediği artık bir efsane değil, bilimsel bir gerçek.

Uzmanlar, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve uygun kıyafetlerle bu ağrıların kontrol altına alınabileceğini söyledi.