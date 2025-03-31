Diz ağrısı sessiz tehlike mi? İşin uzmanları anlatıyor

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, merdiven çıkarken ortaya çıkan diz ağrısının kıkırdak hasarından artrite kadar pek çok rahatsızlığa işaret edebileceğini gösterdi.

Peki, bu ağrıya ne zaman kulak vermeli? İşte bilinmesi gerekenler…

BİLİM DİZ AĞRISINI ÇÖZÜMLÜYOR

Dizler, vücudun yükünü taşıyan en önemli eklemlerden biri. Ancak merdiven çıkarken dizlere binen baskı, düz zeminde yürümeye kıyasla üç kat daha fazla.

2022’de Arthritis & Rheumatology dergisinde yayımlanan bir çalışma, merdiven çıkarken diz ağrısı çeken bireylerin %40’ında osteoartrit (kireçlenme) belirtileri olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, bu ağrının genellikle kıkırdak aşınması veya eklem iltihabından kaynaklandığını gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden ortopedi uzmanı Dr. James Ficke, “Merdiven çıkmak, diz eklemine ciddi bir stres uygular. Eğer bu sırada ağrı hissediyorsanız, bu bir uyarı sinyali olabilir. Kıkırdak hasarı veya menisküs yırtığı gibi sorunlar erken teşhisle kontrol altına alınabilir” dedi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Nigel Arden ise, “Ağırlık, yaş ve hareketsizlik, diz ağrılarını tetikleyen başlıca faktörler. Merdiven çıkarken ağrı, bu risklerin birleşiminden doğabilir” açıklamasında bulundu.

DİZ AĞRISININ OLASI SEBEPLERİ

Uzmanlar, merdiven çıkarken dizde ağrıya yol açabilecek başlıca durumları şöyle sıraladı:

Osteoartrit: Kıkırdak dokusunun aşınmasıyla eklemde sertlik ve ağrı oluşuyor.

Menisküs Hasarı: Dizdeki tampon görevi gören menisküsün yırtılması, hareket sırasında sancıya neden olabilir.

Patellar Tendinit: Diz kapağı tendonunun iltihaplanması, özellikle merdiven çıkarken belirginleşir.

Kas Zayıflığı: Yetersiz kas gücü, diz eklemine binen yükü artırır.

2023’te Journal of Orthopaedic Research dergisinde yer alan bir inceleme, düzenli egzersiz yapmayan bireylerde diz ağrısı riskinin %25 daha yüksek olduğunu belirtti.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Dr. Ficke, “Ağrı sürekliyse veya şişlik, kızarıklık gibi belirtilerle birlikteyse, bir uzmana görünmek şart. Erken müdahale, cerrahi ihtiyacı önleyebilir” dedi.

Prof. Arden ise pratik çözümler sundu:

“Diz kaslarını güçlendiren egzersizler, merdiven çıkarken yükü azaltır. Ayrıca fazla kilolarınızı vermek, dizlerinize dost bir adım.”

ABD’deki Mayo Clinic’ten fizyoterapist Dr. Karen Newcomer, “Merdiveni yavaş çıkmak ve korkuluk kullanmak, ağrıyı hafifletebilir. Ancak bu, sorunun kaynağını çözmez” uyarısında bulundu.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Eğer merdiven çıkarken diz ağrısı birkaç haftadan uzun sürüyorsa, hareket kısıtlılığı veya eklemden ses gelmesi gibi belirtiler eşlik ediyorsa, bir ortopedi uzmanına başvurmak kritik.

Dr. Ficke, “Diz ağrısı yaş ilerledikçe normal sanılıyor, ama bu bir hata. Tedavi edilmezse yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir” dedi.

DİZLERİNİZE KULAK VERİN

Merdiven çıkarken dizlerdeki ağrı, sadece bir anlık rahatsızlık değil, vücudun size gönderdiği bir mesaj olabilir.

Bilimsel bulgular ve uzmanlar, bu sinyali ciddiye almanın ve erken önlem almanın önemini vurguladı.