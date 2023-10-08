Yaş aralığına bağlı olarak diz bölgesinde gerçekleşen diz ağrıları sık duyulan şikayetlerdendir. Geçmeyen diz ağrıları için hasta diz bölgesine bakacak bir uzman doktora başvurmalı ve tedavisini en kısa zamanda olmalıdır. Peki, diz ağrısına hangi bölüm bakar? Diz ağrısı için hangi doktora gidilir?

Diz ağrıları pek çok kişinin yaşamış olduğu yaygın problemlerden biridir. Özellikle yaş ilerledikçe farklı sorunlardan dolayı diz bölgesinde ağrılar söz konusu olur. Böyle durumlarda ise ilgili poliklinik üzerinden uzman doktor kontrolü altında tanı gerçekleşir. Yapılan tanı ile beraber daha sonra farklı tedavi yöntemleri bu konuda ele alınır.

DİZ AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Diz ağrısı söz konusu olduğu zaman iki farklı uzman doktora başvurma imkanı bulunuyor. Bunlardan biri ortopedi uzmanı ve diğeri ise travmatoloji uzmanıdır. Aynı zamanda ani gelişen yaralanma ve travma durumları dışında, fizik tedavi ile rehabilitasyon uzmanlarına da başvurma şansı bulunuyor. Bu uzmanlar karşılıklı yönlendirme ile çözüm yöntemleri arayabilir.

DİZ AĞRISINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Söz konusu diz ağrısı olduğu zaman farklı sebepler ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda ise farklı poliklinikler ve bölümler bulunmaktadır.

- Ortopedi

- Gramoloji

- Fizik tedavi

- Rehabilitasyon

Bu şekilde yukarıdaki poliklinikler üzerinden başvuru yapmak mümkün. Böylece sağlık sorununa ve problemi bağlı olarak, poliklinikler birbirlerine yönlendirme yapabilir. Özellikle erken zamanda teşhis ile beraber tanı üzerinden tedavi yönteminde ele alınması gereken hastalıklar içerisinde bulunur.

DİZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Özellikle diz bölgesinde yaşanmış olan yırtılmış bir bağ ya da kıkırdak doku diz ağrısına sebebiyet verebilir. Aynı zamanda birtakım enfeksiyonlar, gut ve artrit gibi sağlık sorunları da yine diz ağrısı yaratabilir. Böylesi durumlar her yaştan insanın yaşayabileceği sağlık sorunları içerisinde gelir. O yüzden mutlaka ilgili belirtiler üzerinden yakın zamanda polikliniğe başvurmak ve destek almak önemli bir yer taşır.