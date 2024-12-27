Diz kireçlenmesi riskinin artış göstergeleri! Hangi yaş aralıklarında dikkat edilmeli? Uzmanlar anlatıyor...

Özellikle yaşlı bireylerde daha sık rastlansa da, son yıllarda genç yaş grubundaki bireylerde de bu rahatsızlığın görülme oranında artış gözlemleniyor.

Uzmanlar, diz kireçlenmesinin yaşla ilişkisini vurgulayarak, belirli yaş aralıklarında bu hastalığa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

DİZ KİREÇLENMESİ NEDİR?

Diz kireçlenmesi, tıptaki adıyla osteoartrit, eklemdeki kıkırdağın aşınması ve zamanla yok olması sonucu gelişir. Kıkırdak, eklem yüzeyini koruyarak sürtünmeyi engeller ve eklem hareketliliğini sağlar. Ancak kıkırdağın aşınması, eklemde ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına yol açabilir.

Diz kireçlenmesinin başlıca sebepleri arasında yaş faktörü, genetik yatkınlık, aşırı kilo, travmalar, yanlış postür ve aşırı yüklenme yer alır. Yaş ilerledikçe kıkırdakların esnekliği azalır, bu da kireçlenmenin artmasına neden olur.

YAŞLA İLGİLİ RİSKLER: UZMAN GÖRÜŞLERİ

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, diz kireçlenmesinin yaşla birlikte daha belirgin hale geldiğini belirtti:

"Diz kireçlenmesi genellikle 40 yaş sonrasında görülmeye başlar, ancak risk yaşla birlikte artar. 50 yaş ve sonrasında dizdeki kıkırdak dokusu daha fazla aşındığı için ağrılar, hareket kısıtlılıkları daha sık yaşanır. 65 yaş ve üzerindeki bireylerde ise diz kireçlenmesi neredeyse yaygın bir sorun haline gelir."

YAŞIN ETKİSİ VE RİSK ARTIŞI

Birçok bilimsel çalışma, diz kireçlenmesinin 40 yaşından sonra daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

American College of Rheumatology tarafından yapılan bir araştırma, 45 yaş ve üzerindeki bireylerde osteoartrit oranının %30-40 arasında değiştiğini gösterdi. Özellikle kadınlar, menopoza girdikten sonra hormon değişiklikleri nedeniyle diz kireçlenmesine daha yatkın hale gelebilirler.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Aylin Çelik, kadınların diz kireçlenmesi açısından daha fazla risk taşıdığını ifade etti:

"Kadınlar, erkeklere kıyasla diz kireçlenmesine daha yatkındır. Menopoz sonrası östrojen seviyelerindeki azalma, eklemlerin koruyucu özelliğini kaybetmesine neden olur. Bu yüzden menopoz dönemi, diz kireçlenmesi açısından önemli bir risk faktörüdür."

GENÇLERDE ARTAN DİZ KİREÇLENMESİ RİSKİ

Son yıllarda, diz kireçlenmesi yalnızca yaşlılarla sınırlı kalmıyor. Fiziksel aktivitenin fazla olduğu, spor yapan gençlerde de kireçlenme belirtileri görülebiliyor. Özellikle profesyonel sporcular ve aşırı fiziksel aktivite yapan bireyler, diz eklemlerini zorlayarak erken yaşta diz kireçlenmesiyle karşılaşabiliyorlar.

Spor Hekimliği Uzmanı Dr. Selim Öztürk, bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Genç yaşlarda fazla yük taşıyan, aşırı antrenman yapan bireyler, diz eklemindeki kıkırdakların aşınmasına neden olabilir. Yüksek etkili sporlar, diz ekleminde mikrotravmalara yol açarak erken kireçlenmeye neden olabilir. Bu nedenle genç yaşlarda da diz sağlığına dikkat edilmelidir."

DİZ KİREÇLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Diz kireçlenmesinin önlenmesi için bazı yaşam tarzı değişiklikleri ve tedavi yöntemleri etkili olabilir.

Uzmanlar, düzenli egzersiz yapmanın, kilo kontrolünün sağlanmasının ve uygun ayakkabılar kullanmanın önemli olduğunu vurguladı.

- Düzenli Egzersiz: Diz çevresindeki kasları güçlendirmek, ekleme binen yükü azaltır. Özellikle yüzme, bisiklet sürme gibi düşük etkili egzersizler önerilmekte.

- Kilo Kontrolü: Aşırı kilo, diz eklemine fazla yük bindirir ve kireçlenmeyi hızlandırır. Kilo vermek, diz sağlığını korumak için önemlidir.

- Doğru Ayakkabı Seçimi: Özellikle düz tabanlık gibi sorunlar, diz kireçlenmesinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Uygun ayakkabılar seçmek, dizin sağlığını korumak açısından önemli.

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, diz kireçlenmesinin tedavi edilebilir olduğunu belirtti:

"Diz kireçlenmesi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken teşhisle, ağrı yönetimi, fizik tedavi, ilaç tedavisi ve gerekirse cerrahi müdahalelerle hastalar rahatlatılabilir. Ancak tedavi için erken başlamak çok önemlidir."

ERKEN TANI VE KORUNMA

Diz kireçlenmesi, özellikle yaşlılarda yaygın bir sağlık sorunu olmakla birlikte, gençlerde de dikkat edilmesi gereken bir hastalık.

Uzmanlar, 40 yaş ve sonrasındaki bireylerin diz kireçlenmesi riski açısından daha dikkatli olmalarını ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmalarını önerdi. Ayrıca, sporcuların ve gençlerin diz sağlığını korumak için uygun önlemler alması gerektiği vurgulandı.

Erken tanı ve korunma yöntemleriyle diz kireçlenmesinin etkileri azaltılabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir.