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Diz ve dirsekler neden kararır, doğal tedavisi nelerdir?

Dirsek ve diz kararmalarına doğal yöntemlerle çözüm bulabilmek mümkün. İşte tedavi yöntemleri…

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:17
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Diz ve dirsekler neden kararır?

Diz ve dirsekler neden kararır, doğal tedavisi nelerdir?
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Diz ve dirseklerde bazı sebeplerden dolayı kararmalar olmaktadır. Bu kararmalar, genetik ve yapısal durumdan dolayı ortaya çıkabilir. Fakat bazen de renk koyulukları dış faktörlerden sebep oluşabiliyor. Doğal ve bitkisel malzemelerden oluşan maskeler koyulaşmaları engelleyebiliyor. Kişiden kişiye değişen cilt farklılıkları değişik etkiler vermektedir. Bu maskeler bazı kişiler de kesin çözüm kaynağı olabiliyor.

 

Diz ve dirseklerde oluşan koyulaşmalar rahatsız edici olabiliyor. Bazı kişiler uzmanlar tarafından yapılan renk açma uygulamalarını tercih etmiyor. İnsanlar Doğal ve bitkisel çözümler arıyor. Günümüzde renk koyuluklarına uzmanlar tarafından yapılan uygulamalarla çözüm bulunabiliyor.

 

İŞTE O DOĞAL  YÖNTEMLER
 

Yoğurt ve Sirke

Sirke ve yoğurt kararmaları gidermekte size bayağı yardım eder. Sirkedeki asetik asit ve yoğurttaki laktik asit birleştiğinde diz ve dirseklerinizdeki kararmaları yok eder.

Yulaf Ezmesi

Yulaf ezmesi cildinizin tonunu kusursuz bir hale getirir. Yulaf ezmesi ve limonu alıp karıştırın veya kararan bölgeye sürün. Bu işlemi 2 günde bir tekrarlayın farkı göreceksiniz.

Limon

Limon dirseklerin veya dizlerin yumuşamasını sağlar. Bu karışımı dirseklerinize ve dizlerinize sürünüz. 30 dakika boyunca karışımı ovarak dirseklerinize yediriniz. Bu işlemi haftada 4 gün uyguladığınızda dizinizdeki kararmaların yok olduğunu göreceksiniz.

Salatalık

Salatalık ağartıcı özelliği sayesinde dizdeki veya dirsekteki kararmaları gidermek için en iyi yöntemlerden birisidir. Salatadaki a ve c vitamini cildinizi parlak gösterir.

Zeytinyağı ve Şeker

Zeytinyağı ve şeker karışımı cildinizi güzelleştirmekle kalmaz ölü hücrelerden de kurtarır. Ayrıca ciltteki kararmaları yok eder.


Zerdeçal

Zerdeçal kararmış bölgeyi kısa süre içerisinde yok eder. Zerdeçalı internetten sipariş vererek kararmış bölgeye sürün ve farkı gözlemleyin.

Patates

Patates doğal yollardan zengin minerallere sahiptir. Patatesi her gün uygulayarak kararan bölgeden kurtulmanız mümkündür.

Süt ve Aloe Vera

Aleo Vera nemli olduğundan cildinizin rengini düzenler. Süt ile aleo vera cildinizi mükemmel derecede parlatır.

Bal

Bal cildinizi mükemmel bir hale getirir. Bal tek başına yeterlidir fakat limon ve karbonat ile karıştırıldığı zaman çok etkili olur. Kararan bölgeyi 1 veya 2 hafta içerisinde yok eder.

Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı kararmış cildi onarmak için bire birdir. Yağın içindeki asit kararan bölgeyi kusursuz bir hale getirir.

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