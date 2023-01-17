Diz ve dirsekler neden kararır, doğal tedavisi nelerdir?

Diz ve dirseklerde bazı sebeplerden dolayı kararmalar olmaktadır. Bu kararmalar, genetik ve yapısal durumdan dolayı ortaya çıkabilir. Fakat bazen de renk koyulukları dış faktörlerden sebep oluşabiliyor. Doğal ve bitkisel malzemelerden oluşan maskeler koyulaşmaları engelleyebiliyor. Kişiden kişiye değişen cilt farklılıkları değişik etkiler vermektedir. Bu maskeler bazı kişiler de kesin çözüm kaynağı olabiliyor.
Diz ve dirseklerde oluşan koyulaşmalar rahatsız edici olabiliyor. Bazı kişiler uzmanlar tarafından yapılan renk açma uygulamalarını tercih etmiyor. İnsanlar Doğal ve bitkisel çözümler arıyor. Günümüzde renk koyuluklarına uzmanlar tarafından yapılan uygulamalarla çözüm bulunabiliyor.
İŞTE O DOĞAL YÖNTEMLER
Yoğurt ve Sirke
Sirke ve yoğurt kararmaları gidermekte size bayağı yardım eder. Sirkedeki asetik asit ve yoğurttaki laktik asit birleştiğinde diz ve dirseklerinizdeki kararmaları yok eder.
Yulaf Ezmesi
Yulaf ezmesi cildinizin tonunu kusursuz bir hale getirir. Yulaf ezmesi ve limonu alıp karıştırın veya kararan bölgeye sürün. Bu işlemi 2 günde bir tekrarlayın farkı göreceksiniz.
Limon
Limon dirseklerin veya dizlerin yumuşamasını sağlar. Bu karışımı dirseklerinize ve dizlerinize sürünüz. 30 dakika boyunca karışımı ovarak dirseklerinize yediriniz. Bu işlemi haftada 4 gün uyguladığınızda dizinizdeki kararmaların yok olduğunu göreceksiniz.
Salatalık
Salatalık ağartıcı özelliği sayesinde dizdeki veya dirsekteki kararmaları gidermek için en iyi yöntemlerden birisidir. Salatadaki a ve c vitamini cildinizi parlak gösterir.
Zeytinyağı ve Şeker
Zeytinyağı ve şeker karışımı cildinizi güzelleştirmekle kalmaz ölü hücrelerden de kurtarır. Ayrıca ciltteki kararmaları yok eder.
Zerdeçal
Zerdeçal kararmış bölgeyi kısa süre içerisinde yok eder. Zerdeçalı internetten sipariş vererek kararmış bölgeye sürün ve farkı gözlemleyin.
Patates
Patates doğal yollardan zengin minerallere sahiptir. Patatesi her gün uygulayarak kararan bölgeden kurtulmanız mümkündür.
Süt ve Aloe Vera
Aleo Vera nemli olduğundan cildinizin rengini düzenler. Süt ile aleo vera cildinizi mükemmel derecede parlatır.
Bal
Bal cildinizi mükemmel bir hale getirir. Bal tek başına yeterlidir fakat limon ve karbonat ile karıştırıldığı zaman çok etkili olur. Kararan bölgeyi 1 veya 2 hafta içerisinde yok eder.
Hindistan Cevizi Yağı
Hindistan cevizi yağı kararmış cildi onarmak için bire birdir. Yağın içindeki asit kararan bölgeyi kusursuz bir hale getirir.
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