Dizi aşkı gerçek oldu! Ünlü oyuncu aşkını ilan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dizi aşkı gerçek oldu! Ünlü oyuncu aşkını ilan etti

Sandık Kokusu dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek oldu. Dizide sevgili olan ikili gerçek hayatta da sevgili oldukları konuşuluyordu. Çiften ilk fotoğraf karesi geldi.

Başrolünde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı Sandık Kokusu’nda iki sevgiliyi oynayan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek oldu.

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Gazeteci Mehmet Üstündağ, Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in aşk yaşadığını iddia etmişti. Mehmet Üstündağ, “Set bilgisidir, birlikteler. Bana gelen set dedikodusu böyle. Bana böyle dediler. Dizi bitince görürsün dediler. 10 Mart’ta dizi çekimleri sona eriyor. Setten gelen bir bilgi bu. Bana gelen net bilgi bu göreceksiniz. Dizi bittiğinde göreceksiniz dediler. Dizi bittiğinde bu arkadaşlık aşka dönüştü derlerse şaşırmayın. Bana söyleyen insanlar çok iddialılar” ifadelerini kullandı.

İşte ilk fotoğraf kareleri

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