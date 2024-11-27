Dizi sektöründe bir ilk! Kendi hayatını senaryolaştırdı

Kanal D’de yayınlanan ve BKM imzalı olan ‘Annem Ankara’, gerçek bir hayat hikayesini ekranlara taşıyarak büyük ilgi gördü.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün gibi birbirinden başarılı başrollerin paylaştığı dizi, izleyicileri derinden etkilerken sosyal medyada da yoğun bir şekilde konuşuldu. 90’lı yılların Ankara’sında, üç çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren Zuhal’in öyküsü, izleyenlerin kalbine dokundu.

DİZİ SEKTÖRÜNDE BİR İLKE İMZA ATTI

Başak Angigün, ‘Annem Ankara’ dizisinin senaryosunu yazarken kendi çocukluğuna dönerek geçmişiyle yüzleşti. Bu projede, Türk dizi sektöründe bir ilk olan uyarlama yerine, tamamen kendi yaşam öyküsünü kaleme alarak büyük bir cesaret gösterdi.

ŞAŞIRTAN VE DUYGULANDIRAN HİKAYE

Ankara’da Halk Ekmek bayisi işleterek ailesine bakmaya çalışan annesinin, annelerini aldatan fakat ailesine bağlanan babasının ve kardeşlerinin hikayelerini yazan Angigün, dizinin ilerleyen bölümlerinde de izleyicileri şaşırtıp duygulandıracak anılara yer verecek.

BAŞAR KARAKTERİYLE HİKAYEYİ ANLATAN BAŞAR ANGİGÜN

‘Annem Ankara’da, Başak Angigün’ün yaşamını canlandıran ‘Başar’ karakterine Mustafa Enis Bilir hayat veriyor. Ailenin ortanca çocuğu olan Başar, hikayeyi izleyiciye anlatan kişidir.

90’LARIN ANKARA’SI

Dizi, dönemin ruhunu yansıtan dekorlar ve kostümlerle dikkat çekerken, izleyicilere nostaljik bir yolculuk vaat ediyor. ‘Annem Ankara’, her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

‘Annem Ankara’ dizisinin başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür yer alırken, güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan gibi isimler yer alıyor.

Gerçek bir yaşam öyküsünü anlatan ‘Annem Ankara’, çarşamba akşamları yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına topluyor.