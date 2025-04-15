Diziden kovulmuştu! Aybüke Pusat’a bir şok daha

Aybüke Pusat’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı TRT'yi kızdırmıştı.Dizinin kadrosundan çıkarılan Pusat o günden beri sessizliğini koruyor. Pusat’a destek veren Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu ve Boran Kuzum da TRT'nin Tabii platformundaki dizilerin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat'ın uzun bir süredir yer aldığı Chaplin oyunu son anda iptal edildi. Onedio'da yer alan habere göre; 19 Nisan'da Maximum Uniq'te sergilenecek oyunun biletleri tükenmek üzereyken, bilet alan tüm vatandaşlara oyunun organizasyon şirketi MSP Yapım'ın talebi üzerine iptal edildiğini bildiren bir mail geldi.

Şu an bilet almak için siteye giren vatandaşlar, yalnızca "Çok Yakında" ibaresiyle karşılaştığı bir ekran görüyor.