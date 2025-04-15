Diziden kovulmuştu! Aybüke Pusat’a bir şok daha

Kaynak: Haber Merkezi
Diziden kovulmuştu! Aybüke Pusat’a bir şok daha

Aybüke Pusat’ın boykot paylaşımı yapması sonrası diziden apar topar çıkarılmıştı. Pusat'a bir şok daha son anda diğer işi de iptal edildi.

Aybüke Pusat’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı TRT'yi kızdırmıştı.Dizinin kadrosundan çıkarılan Pusat o günden beri sessizliğini koruyor. Pusat’a destek veren Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu ve Boran Kuzum da TRT'nin Tabii platformundaki dizilerin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat'ın uzun bir süredir yer aldığı Chaplin oyunu son anda iptal edildi. Onedio'da yer alan habere göre; 19 Nisan'da Maximum Uniq'te sergilenecek oyunun biletleri tükenmek üzereyken, bilet alan tüm vatandaşlara oyunun organizasyon şirketi MSP Yapım'ın talebi üzerine iptal edildiğini bildiren bir mail geldi.

Şu an bilet almak için siteye giren vatandaşlar, yalnızca "Çok Yakında" ibaresiyle karşılaştığı bir ekran görüyor.

-001.webp

k.webp

Son Haberler
Kabine toplantısı başladı. Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor (15 Nisan 2025)
Kabine toplantısı başladı
Ters lalelerin kar örtüsüyle muazzam ahengi
Ters lalelerin kar örtüsüyle muazzam ahengi
Alitaşı Mahallesinde asfalt serimi başladı
Alitaşı Mahallesinde asfalt serimi başladı
Jandarmadan kaçak silah operasyonu
Jandarmadan kaçak silah operasyonu
Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası Bilecik’te başlıyor
Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası Bilecik’te başlıyor