Diziden kovulmuştu! Aybüke Pusat'ın yerine kim gelecek?

Teşkilat'tan apar topar gönderilen Aybüke Pusat'ın dizide sonun nasıl olacağı belli oldu. Neslihan karakterine hayat veren Pusat için bakın nasıl bir senaryo yazıldı.

Aybüke Pusat’ın ekibe nasıl veda edeceği ve yerine kimin geleceği merak ediliyordu. Aybüke Pusat hakkında yeni detaylar geldi.

MEZARI GÖSTERİLECEK

Kulislerden sızan bilgilere göre ortadan kaybolan Neslihan Tuna’nın mezarı bulunacak.

YERİNE KİM GELECEK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Arlıel ve Emre Sefer’in yönettiği diziye bu sezon yeni bir kadın başrol oyuncusu gelmeyecek. Sosyal medyada Gülsim Ali iddiaları olsa da, Neslihan’ın uzaydaki görevine ekipten başka bir erkek oyuncunun atanacağı konuşuluyor.