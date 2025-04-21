Diziden kovulmuştu! Aybüke Pusat'ın yerine kim gelecek?

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Diziden kovulmuştu! Aybüke Pusat'ın yerine kim gelecek?

Yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle Teşkilat dizisinden apar topar ayrılan Aybüke Pusat’ın yerine bakın kim gelecek. Tüm kulisler bu iddiayı konuşuyor.

Teşkilat'tan apar topar gönderilen Aybüke Pusat'ın dizide sonun nasıl olacağı belli oldu. Neslihan karakterine hayat veren Pusat için bakın nasıl bir senaryo yazıldı.

Aybüke Pusat’ın ekibe nasıl veda edeceği ve yerine kimin geleceği merak ediliyordu. Aybüke Pusat hakkında yeni detaylar geldi.

8.webp

MEZARI GÖSTERİLECEK

Kulislerden sızan bilgilere göre ortadan kaybolan Neslihan Tuna’nın mezarı bulunacak.

tyu.webp

YERİNE KİM GELECEK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Arlıel ve Emre Sefer’in yönettiği diziye bu sezon yeni bir kadın başrol oyuncusu gelmeyecek. Sosyal medyada Gülsim Ali iddiaları olsa da, Neslihan’ın uzaydaki görevine ekipten başka bir erkek oyuncunun atanacağı konuşuluyor.

Son Haberler
Endonezya'da ihracat sürprizi
Endonezya'da ihracat sürprizi
Türk sanat müziğinin efsanesi! Hayranlarını korkutan haber geldi
Türk sanat müziğinin efsanesi! Hayranlarını korkutan haber geldi
Fenerbahçe’de ‘Yönetim istifa’ sözleri sonrası devreye Saadettin Saran girdi! Flaş kararını duyurdu
Fenerbahçe’de ‘Yönetim istifa’ sözleri sonrası devreye Saadettin Saran girdi! Flaş kararını duyurdu
Nisan’ın sessiz tehditleri! Uzmanlar açıkladı
Nisan’ın sessiz tehditleri! Uzmanlar açıkladı
Hayatı engeliyle aşıyor!
Hayatı engeliyle aşıyor!