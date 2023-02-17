6 Şubatta meydana gelen deprem felaketinin ardından televizyon kanalları yayın akışlarında sadece deprem özel yayınlarına yer verdi. Geçtiğimiz hafta diziler yayınlanmadığından bu hafta dizi ve programların yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Bu akşam dizi var mı?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen 7,7’li ve 7,6’lık depremlerin ardından ülkemizde milli yas ilan edildi. Yaşanan deprem felaketinde televizyon kanalları dizi ve eğlence programlarının yayın akışına ara vererek ortak deprem özel yayınları yapıldı.

İzleyiciler geçen hafta yayınlanmaya dizilerin ne zaman yayına devam edeceğini merak ediyor.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada birçok dizi yayınlanmayacak. Bazı dizilerin ise 20 Şubat itibariyle ekranlara dönmesi bekleniyor.

Bu akşam yayınlanması muhtemel program ve diziler ise şöyle:

Kanal D: Annem

Star tv: IP Man

SHOW TV: Habertürk Ortak Yayın

ATV: Mucize

TRT 1: TRT Haber Ortak Yayını

FOX: Fetih 1453