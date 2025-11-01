Dikkat ediyor musunuz bilmem. Bizde ortalama yola bağlılık yok. Sadece uçlar var.

Diyanet, yayınladığı hutbede dizilerin aile yapısı üzerinde olumsuz etkileri olduğundan bahsediyor, anında bir kısım basın karşı çıkıyor. Öyle ki bu anlayışı siyasetle ilişkilendirip, konuyu Cumhuriyet ve laikliğe bağlayanlar bile var. Özellikle haber bültenlerinde yorum haber sunanlar, Diyanet’e saldırıyor.

Doğru. Erbaş döneminde Diyanet kendisinden beklendiği gibi siyaset dışı kalamadı. İktidar politikalarının uzantısı olarak davrandı. Elbette herkesin, hepimizin olan Diyanetin, sadece iktidardakilerinmiş gibi davranması hoş değil. Bunu kabul edemeyiz.

Gelelim dizi meselesine.

Diziler, en başta ticari bir sektördür. Kâr amaçlı faaliyet göstermektedir. Asıl amacı sanatın zirvesine çıkmak, sinemada devrim yaratacak bir model geliştirmek değildir.

Nereden biliyoruz? Niyet mi okuyoruz?

Hayır!

Lakin dizilerdeki sosyal ilişkilerin, yaratılan sanatsal içeriğin anlamsal yönü yoktur demek de mümkün değildir. Tamam, hayaldir. Senaryodur. Kurgudur. Doğru. Ama, insan davranışlarının yeniden üretimi olduğu da doğrudur. Seyredenlerde hayranlık ya da nefret uyandırdığı da doğrudur. Seyredenlerde duygusal bağlar kurduğu, etkileşim yarattığı da doğrudur. Yoksa insanlar aylarca bir dizinin takipçisi niye olsun, değil mi? Dolayısı ile bu görsel anlatım, burada yaratılan ve yaşanmış gibi görülen, aslında yaşanmasa da seyirciye ulaştığında sahiciymiş izlenimi veren tüm senaryo, ister istemez seyircisiyle bütünleşme amacı taşır. Bütünleşmeyi başaranlar kalıcı olur ve dizi bitene kadar izlenir.

Şimdi gelelim Diyanet’in eleştirisine.

Diyanet eleştirisinde haklı mı değil mi konuya bu açısından bakan yok. Bir kesim “Diyanet haksızdır. Kadın kıyafetine karışıyor. Özgürlüklerin sınırlandırılmasına çalışıyor” diyor. Bu söylemin tam tersine, bir başka kesim de “Az bile söylüyor. Dizileri hepten yasaklayalım. Bu ne rezalet” diyor. Bu durumda toplumsal kesimlerin genel ortalamasının ne düşündüğüne kimse bakmıyor.

Soruna, bir olgu olarak kültürün yeniden üretimi, kültürel değerler ve toplumsal varoluş açısından bakılmadığı için, sadece, dini ya da laik mi açısından bakıldığından, sağlıklı bir tartışma ortaya çıkmıyor.

Göz ardı edilen bir diğer konu da kurumsal olarak Diyanet’in rolü ve bu rolün içeriğinin yok göz ardı edilmesidir. Limonun doğasında ekşilik vardır. Eğitimin doğasında insanlara olumlu davranışlar kazandırmak vardır. Dinin ve Diyanetin doğasında da muhafazakârlık vardır. Öyle ise diziler konusunda Diyanet ne demeliydi? Ondan “Kızlar mini etekli olsun” demesini mi beklemeliyiz?

Elbette hayır!

Ortalama kültür, kadın tipolojisini nasıl belirlemişse, buna uygun kadın, buna uygun erkek görmek istenir. Aksi halde sosyolojide bunun adına; “kültürel sapma” veya “toplumsal sapma denir.” Benzer şekilde aile de öyledir. Kurumsal olarak o da sapabilir. Saparsa ortada aile kalmaz. Aile kalmazsa, toplum da kalmaz. Toplumlar, beğenseniz de beğenmeseniz de kültürel muhafazakârdır.

Kültürel korumacı olmayan toplum yoktur. Çünkü kültür toplumsal varoluşun mayasıdır. Toplum demek, kültürel kurumlaşma demektir.

Diyanet veya din, toplumsal kültürün oluşmasında önemli bir kurumdur. Adı üstünde kurumdur. Toplumlar, kurumlar ve bileşenleriyle var olur. Sıradan kalabalıkları kurumlar toplum haline getirir. Eğitim, din, ekonomi, sağlık, hukuk kurumları toplumun var olması bakımından önkoşul, olmazsa olmaz kurumlardandır. Önce bunlar oluşmağa başlar, eş zamanlı olarak kurumlar oluşurken de birbirinden bağımsız insanlar yavaş yavaş bütünleşir ve ortaya toplum çıkar. Toplum oluştuğu anda kurumlarda oluşmuştur. Ve bu bileşenlerin hepsi, kültür atmosferinden nefes alır. Dolayısı ile toplumun varlığı ve devamı kültüre bağlıdır.

Bu durumda dini kurumlar, kültürel üretimde temel kurumlardandır.

Yeniden dizilere gelirsek, diziler yoluyla üretilen sosyal hayat, aile ilişkileri, üretilen değerler, toplumsal yapı ve toplumun değer sistemleri ile uyumlu olmak ve onu geliştirerek yüceltmek zorundadır. Bu durum, eğitim yoluşla bireylere kazandırılır. Dizilerde yaşanan aile modeli ile toplumsal kültürün içinde varlık gösteren aile sistemi birbiriyle uyumlu değildir. Bunu söylerken kültürlere rağmen, aile içi sapmalar, aldatmalar, genel adıyla norm dışı davranışlar yok demiyoruz. Norm dışı davranışlar var ve buna kültür suç diyor. Din de suç diyor. Hukuk da gene aynısını söylüyor.

Öyle ise suç bir model gibi sunulamaz. Hayatın akışı içinde gösterilebilir ama, bir yaşam tarzı gibi sunulamaz. İster laik ol, isterse anti laik, her ne olursan ol, suç sapmadır ve özgünlük olarak sunulamaz.

Diziler, suçu gösterebilir, örnekleyebilir, anlatabilir ama, özendiremez. Dolayısı ile bu tür eleştirilerde Diyanet, kendi kurumsal varlığına uygun olarak, dini içerikle örtüşen bir hutbe açıklıyorsa suçlanamaz. Diyanet Ortodoks, yani İslam’ın orta yolundan çıkıp, uç, selefi benzeri yorumlara dayalı bir yönlendirme yapıyorsa, Müslümanlara düşen onu ana caddeye çekmektir. Çünkü bu durumda Diyanet kendi yolundan sapmış demektir.

Türkiye’de diziler, maalesef, evin içinde abiye ile dolaşan, konunun icabı olmadığı halde erotize giyinen, dizi karakterinden çok, giysi sergileyen, kültürel yozlaşmanın örneklerini evimize taşımaktadır. Olması gereken bu değildir. İşte sosyoloji bilimiyle durumu tespit ediyoruz. Doğru bellidir: Toplumsal norm ve değerler sistemine zarar vermeden dizi çekmek.