Dizileri yeni sezonda bekleyen tehlike

2025-2026 televizyon dizi sezonunun açılmasına yaklaşık 1.5 ay gibi bir süre kaldı. Haliyle yapım şirketleri de ona göre hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezonda ekrana gelecek dizilerin birçoğunun çekimleri Ağustos ayı ortaları gibi başlayacak. Geçen sezondan devam eden 14 dizi var. Elbette bunlara yenileri de eklenecek. Ancak benim dikkat çekmek istediğim husus başka. Niyetim, felaket tellallığı yapmak değil. Çekim maliyetlerinin giderek arttığı televizyon sektöründe dizileri bekleyen büyük bir tehlike var: Yayın için yeterli reklam alamamak. İstenilen düzeyde reklam alamayan yapımların yeni bölümleri ertelenecek. Belki 1 hafta belki 2 hafta belki daha uzun süre… Bunun sinyalleri zaman zaman sezon içinde verildi. Yaz döneminde de bu sıkıntı devam ediyor. Artık televizyona iş yapmak, çok zorlaştı.

Hem kanallar hem de yapımcılar, bunun önlemini zamanında almalılar. Gerekli adımları atmalılar. Yoksa, birkaç hafta yeni bölümü ekrana getir, reklam geliri düşük olursa, 1-2 hafta ara ver gibi durumlar, izleyicinin tepkisine neden olur. Umarım, tahmin ettiğim gibi olmaz.

‘Cinema Jazireh’ filmine anlamlı ödül

Yönetmenliğini Gözde Kural’ın üstlendiği ‘Cinema Jazireh’ filmi, 59. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin resmi yarışma bölümünde ‘Ekümenik Jüri Ödülü’ne layık görüldü.

Sanatsal başarısı kadar manevi, insani ve etik değerleriyle de öne çıkan yapımları onurlandırmak amacıyla verilen ödül, sinemanın tanıklık etme, direnme ve umut olma gücünü vurguluyor. ‘Cinema Jazireh’nin oyuncuları Fereshteh Hosseini, Mazlum Sümer, Hamid Karimi, yapımcı Bulut Reyhanoğlu, Milad Khorsavi, ortak yapımcılar Emre Pekçakır, Bünyamin Bayansal ve Melodi Toprak’ın katıldığı törende ödül, yönetmen Gözde Kural’a takdim edildi.

Türkiye, İran, Bulgaristan, Romanya ortak yapımı ‘Cinema Jazireh’, tüm dünyadaki festival yolculuğuna devam edecek.

Aydilge’den Sezen Aksu göndermeli şarkı

Aydilge, yeni şarkısı ‘Yaşayalım Hemen’i Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Aydilge’ye ait olan şarkının düzenlemesini Alen Konakoğlu yapmış. Şarkıya Aydilge’nin eşi Utku Barış Andaç’ın yönetmenliğinde eğlenceli bir de klip çekilmiş. Yazın kıpır kıpır enerjisine yakışır bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkan Aydilge, Sezen Aksu’ya da tatlı bir göndermede bulunuyor.

Aydilge, müzik listelerinde zirveyi zorlayacak bir şarkıya imza atmış. Keyifle dinledim.