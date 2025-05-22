Dizilerin çekildiği dev çiftlik satılıyor! Fiyatı hayrete düşürdü... 23 odası hamamı saunası havuzu var

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Aşk-ı Memnu’nun çekildiği mekanlar kült haline geldi. Dizi boyunca en ünlü mekanlardan biri de Arsen Hala karakterine ait devasa çiftlik olmuştu.

Patronlar Dünyasın’da yer alan habere göre; İstanbul'un Çatalca ilçesinin Ovayenice mahallesinde bulunan 10 bin 665 m2’lik alana kurulu devasa çiftlik 195 milyon liradan satışa çıkarıldı.

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23 odalı, hamamı, saunası bulunan çiftliğin deniz manzarası da bulunuyor. İlanda çiftliğin fiyatının 135 milyon TL olduğu yazıyor. İşte ilanda yer alan diğer bilgiler şu şekilde sıralandı.

“Eğer istenirse, güneyinde bitişik 43 bin 302 m2 arazi de tesise katılabilir. Böylece toplamda 53 bin 967 m2 alana sahip olunabilir.”

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Devasa çiftlik hem yeşilliği hem de konutu ile toplam 195 milyon TL’ye satılık.

Mevcut yapı 1989 yılında Mimar Altan Denizel tarafından çiftlik evi olarak çizilmiş ve inşaatı da Dikran Masis tarafından yapılmıştır. 2005 yılına kadar çiftlik evi olarak kullanılan yapı, zaman içerisinde 23 odalı butik otele dönüştürülmüştür.

YÜRÜYÜŞ PARKURU BİLE BULUNUYOR

Çiftlikte ayrıca 6 adet personel odası, tam teşekküllü mutfağı, 1 yönetim odası

2 kiler, (+4) Derece soğuk oda, çamaşır odası (şaraphane olarak tasarlanmıştır),

100 m2’lik yüksek tavanlı toplantı salonu, 50m2 küçük toplantı salonu, 2 masaj odası, 150 m2 restoran, kubbeli ana salon, amatör mutfak, taş fırın, bin 600 m yürüyüş parkuru bulunmakta."