Dizilerin sosyal medyada kaç takipçisi var?

485 bin takipçisiyle ‘Televizyon sektörünün X’teki (Twitter) amiral gemisi’ diye nitelendirebileceğim Televizyon Dünyası (@TvDunyasii), harika bir çalışmaya imza atarak dizilerin YouTube ve Instagram’daki takipçi sayılarını paylaştı.

Verilere göre, YouTube’da ilk sırada 10 milyon 800 bin abone sayısıyla Kuruluş Osman var. Onu ilk 10’da sırasıyla Yalı Çapkını 6 milyon 530 bin, Kızılcık Şerbeti 2 milyon 440 bin, Arka Sokaklar 2 milyon 20 bin, Teşkilat 2 milyon 10 bin, Uzak Şehir 1 milyon 700 bin, Gönül Dağı 1 milyon 660 bin, Hudutsuz Sevda 1 milyon 600 bin, Bahar 1 milyon 380 bin ve Sahipsizler 1 milyon 180 bin abone sayısıyla takip ederek dikkat çekiyor.

Peki, Instagram’da durum ne? Bu mecrada Yalı Çapkını, 2 milyon 700 bin takipçi sayısı ile zirvede yer alıyor. Onu ilk 10’da sırasıyla Kızılcık Şerbeti ve Uzak Şehir 1 milyon, Hudutsuz Sevda 801 bin, Gönül Dağı 800 bin, Bahar 763 bin, Kuruluş Osman 704 bin, Arka Sokaklar 583 bin, Teşkilat 524 bin ve Bir Gece Masalı 491 bin takipçi sayısıyla izliyor.

Sosyal medyada takipçi sayısı önemli mi? Dizilerin daha geniş kitlelere ulaşması bakımından büyük önem arz ediyor. Peki, reyting için ölçüt mü? Bana göre, değil ama tabi istisnaları da göz önünde bulundurmak gerekir.

‘Muskat’ rüzgârı, Mart’ta da esecek

Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği, yapımını Kadar’ın üstlendiği ‘Muskat’ oyunu, Esra Dermancıoğlu tarafından hız kesmeden sahnelenmeye devam ediyor.

Yıllardır bakımını üstlendiği annesinin ölümünden sonra Yaşar’ın (Esra Dermancıoğlu) zihninin derinliklerinde yaşananları sahneye aktaran ‘Muskat’, 50 dakikalık unutulmayacak bir deneyim sunuyor. ‘Muskat’, Esra Dermancıoğlu’nun etkileyici anlatımı ve performansıyla seyircileri hem eğlendiriyor hem de derinden etkiliyor.

Mart ayında İstanbul’un 3 farklı lokasyonunda seyirci ile buluşacak olan oyun; 12 Mart’ta saat 20.30’da Alan Kadıköy’de, 13 Mart’ta saat 19.00 ve 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da, 14 Mart’ta saat 19.00 ve 21.00’de Fişekhane’de sahnelenecek.

Sıla’dan 8 Mart’a özel şarkı

Sıla Gençoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle sevenlerine sürpriz yaparak ‘Özgürlük’ şarkısını yayınladı.

Karış Müzik etiketi imzalı şarkının sözleri Sıla’ya, müziği Sıla ve Efe Bahadır’a ait. Şarkı, özgürlük arayışını ve kadın mücadelesini güçlü bir dille anlatırken Sıla’nın kendine has duygusal ve derin anlatım tarzını yansıtıyor.

Sıla, yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.