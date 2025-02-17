Dizinin fişi çekildi! Bölüm sonrası yayından kaldırıldı

Sen Ağlama İstanbul dizisi final kararı alıp ardından diziye bir şans daha verilmesine karar verilmişti.

NEDEN FİNAL YAPTI?

Sen Ağlama İstanbul dizisinin günü değişmesine rağmen dizi istenilen rakama ulaşamadı. Böyle olunca da dizi 8. bölümün ardından kaldırıldı.

OYUNCULARA FİNAL MESAJI GİTTİ

Sen Ağlama İstanbul'un ekibine ikinci kez final mesajı gönderildi. Birsen Altuntaş haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Sen Ağlama İstanbul dizisinin önceki hafta günü değiştirilmiş ve salı gününden cumartesine alınmıştı. Bu sırada yapım şirketi ekibe dizinin 8. bölümde final yapacağını iletmişti. Ancak daha sonra kanal, İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar'ı buluşturan dizinin yeni gününde alacağı reyting performansına da son bir kez bakmak istedi ve diziye bir şans daha verebilmek için 8. bölüm tanıtımlarına final ifadesini basmamıştı.

Dizinin 8. bölümü Tüm Seyirciler'de 2.77, AB'de 2.57 ve ABC1'de 2.63 reyting rakamları aldı. Bu gelişmenin ardından dizi ekibine bir kez daha 'Maalesef dizimiz 8.bölüm itibarıyla final yapmıştır. Herkesin emeğine sağlık' mesajı atıldı."