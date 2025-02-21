Dizinin setinde büyük kriz! Ekranlara gelmeden başrol oyuncusu ayrııldı

Binbir Gece Masalları dizisi daha sete çıkmadan bir başrol oyuncusu diziden ayrılma kararı aldı. Yönetmen koltuğunda Metin Günay’ın oturduğu dizinin senaristliğini Atilla Engin'in yapıyor. Ekranlara gelmek için hazırlıklrına devam eden dizi de sürpriz bir gelişme meydana geldi.

OYUNCU APAR TOPAR DİZİDEN AYRILDI

Dizinin kötü karakteri Yunus için Rüzgar Aksoy ile anlaşmaya gidilmişti. Sözleşme şartlarında yaşanan anlaşmazlık sonucu, dizi ekranlara çıkmadan ünlü oyuncu projeden ayrıldı.

YUNUS’U KİM CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 1001 Gece Masalları dizisine yeni Yunus aranıyor. Şimdi merakla beklenen soru şu: İbrahim Çelikkol'un hayat vereceği Sultan Şehriyar'ın düşmanı ve Cansu Dere'nin canlandıracağı Şehrazat'ın da aşığı olan Yunus karakterini kim canlandıracak?

DİZİNİN KONUSU NE?

İlk eşinin ihanetiyle sarsılan ve hayata dair bütün umudunu yitiren Şehriyar’ın tüm dünyası Şehrazat’la evlendiği gece değişecek. Şehrazat, Şehriyar’ı anlattığı masallarıyla iyileştirip dönüştürecek.

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde tamamladı. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuar Bölümü'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı.

OYNADIĞI DİZİLER

Rüzgar Aksoy ilk olarak 2010 yılında Adanalı dizisiyle kariyerine adım attı.

Ardından;

Kara Sevda

Türkan

Karakol

Annem Uyurken

Ah Neriman

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu

Kuruluş Osman dizilerinde rol aldı.