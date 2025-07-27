Dizisi apar topar final yapmıştı! Murat Yıldırım bomba gibi geliyor

Murat Yıldırım’ın, Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisi ile beklenmedik bir şekilde final yapmıştı. Yakışıklı oyuncu şimdilerde yeni projesi ile ekranlar dönmeye hazırlanıyor.

DİZİ ANİDEN FİNAL YAPMIŞTI

Gizli Bahçe dizisi ile ekranlara gelen Murat Yıldırım’ın dizisi tutmadı ve beklenmedik şekilde ani final yapmıştı.

6'nci bölümde ekran macerasını noktalamak zorunda kalan dizinin ardından Murat Yıldırım "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" demiş ve "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine tgöre; Kanal D'de yayınlanacak olan dizide Yıldırım "Serhat" karakterine hayat verecek.