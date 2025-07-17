DJ Erdem Kınay’dan Simge Sağın’a ağır gönderme: Bana kazık attı gitti

Bodrum'da bir mekanda DJ setinin başına geçen Erdem Kınay, gecenin ilerleyen saatlerinde Simge Sağın ile ilgili ağızları açık bırakan itiraflarda bulundu. Sağın'ın dillere pelesenk olan ve stadyumlarda yankılanan hit şarkısı "Aşkın Olayım"ı çalmaya başlar başlamaz Kınay, isyan etti.

"BANA KAZIK ATTI, GİTTİ"

Erdem Kınay, Simge Sağın'ı kastederek, "Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı, gitti” dedi. Kınay'ın bu sözleri geceye damga vururken, sosyal medyada viral oldu.

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına Simge Sağın ile ilgili dert yakınan Emre Kınay’ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Kınay'ın sözleri sonrası, gözler Simge Sağın'a çevrildi.