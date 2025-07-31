Djiku, Mourinho'nun taktiğini anlattı: 'Hocamızın bizden istediği şey...'

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Djiku, Mourinho'nun taktiğini anlattı: 'Hocamızın bizden istediği şey...'

Lazio maçından sonra konuşan Alexander Djiku, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan beklentilerini anlattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Lazio ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Genel anlamda iyi bir sezon öncesi geçirdik" diyen Djiku, şunları söyledi:

"Son hazırlık maçımızı oynadık. Özgüven kazanmak açısından iyi bir galibiyetti. Güçlü bir oyun ortaya koyduk. Önemli olan maçı domine edebilmekti. Neticeden mutluyum.

Hocamızın bizden istediği şey, önde baskı yapmamız. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Rakibe de çok fırsat vermedik. Defansif anlamda güçlüydük."

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