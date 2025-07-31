Djiku, Mourinho'nun taktiğini anlattı: 'Hocamızın bizden istediği şey...'

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Lazio ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Genel anlamda iyi bir sezon öncesi geçirdik" diyen Djiku, şunları söyledi:

"Son hazırlık maçımızı oynadık. Özgüven kazanmak açısından iyi bir galibiyetti. Güçlü bir oyun ortaya koyduk. Önemli olan maçı domine edebilmekti. Neticeden mutluyum.

Hocamızın bizden istediği şey, önde baskı yapmamız. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Rakibe de çok fırsat vermedik. Defansif anlamda güçlüydük."