Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi’nin ikinci fazında programlanabilir ve çevrimdışı ödeme altyapısında ilerleme sağlandığını açıkladı.

TCMB’den yapılan duyuruda, araştırma–geliştirme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödeme altyapısı ve farklı dijital para sistemleriyle birlikte çalışabilirlik alanlarında önemli aşamalar kaydedildiği ifade edildi.

Bankanın 24 Kasım 2025 tarihli açıklamasında, “Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu”nun yayımlandığı ve rapora TCMB’nin internet sitesinden erişilebileceği bilgisi verildi.

TCMB, dijital para projesindeki gelişmelerin önümüzdeki dönemde de düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Raporun sonuç bölümünde Dijital Türk Lirası için yapılan çalışmalarla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“2023 sonu itibarıyla Proje’nin birinci fazı tamamlanmış, ikinci faz çalışmalarına başlanmıştır. Bu raporda anlatıldığı üzere, ikinci faz kapsamında Dijital Türk Lirası Sistemi olgunlaştırılırken programlanabilir ödemeler ve çevrimdışı ödemeler alanında ilerleme kat edilmiştir. Ayrıca, finansal aracı kurumların entegrasyonu, dijital kimliğin dijital para özelinde uygulanması, dijital varlıkların kullanımı ve sınır ötesi ödemeler gibi birlikte çalışabilirliğe dair çalışmalar da yapılmaktadır.”

DİJİTAL TÜRK LİRASI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen Türkiye’nin resmi dijital para birimi olan dijital Türk lirası, Türk lirasının elektronik ortamda, Merkez Bankası tarafından ihraç edilen dijital formudur. Dijital Türk lirası, Türk lirasından farklı bir para birimi değil; onun dijital biçimidir. Değeri, Türk lirasının tüm biçimleriyle (banknot, kaydi para vb.) aynıdır. Dijital olarak adlandırılması sadece yeni bir biçimi ifade etmek içindir. Türk lirasından farklı bir simgesi ve kısaltması bulunmayacaktır. Para ile birlikte; finansal varlıklar, gerçek dünya varlıkları ve iş akışları da dijitalleşmektedir