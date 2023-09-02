Djokovic ABD Açık'ta dördüncü tura çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak dördüncü tura yükseldi.

KAYNAK: AA
Djokovic ABD Açık'ta dördüncü tura çıktı

(AA) New York kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün akşam seansında üçüncü tur maçları yapıldı.

Kariyerinin 24'üncü tekler grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, üçüncü turda 32 numaralı seribaşı Laslo Djere ile karşılaştı.

İlk iki seti 6-4 kaybederek geriye düşen Djokovic, 3 saat 45 dakika süren mücadeleyi 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazanarak tur biletini aldı. Djokovic, dördüncü turda Hırvat Borna Gojo ile eşleşti.

9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, Çek Jakub Mensik'i 3-0, 10 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe de Fransız Adrian Mannarino'yu 3-1 yenerek dördüncü tura çıktı.

RYBAKINA ELENDİ, GAUFF DÖRDÜNCÜ TURA ÇIKTI

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Elena Rybakina, 30 numaralı seribaşı Rumen Sorana Cirstea'ya 3-6, 7-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya üçüncü turda veda etti.

ABD'li Coco Gauff (6), üçüncü tur maçında Belçikalı Elise Mertens'i (32) 3-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup etti.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Güneş ışınları ciltte yaşlanmaya neden olabilir. Uzmanından uyarılarını açıkladı Sağlık
Güneş ışınları ciltte yaşlanmaya neden olabilir. Uzmanından uyarılarını açıkladı
Irak'ta katliam gibi kaza: 16 ölü, 13 yaralı Dünya
Irak'ta katliam gibi kaza: 16 ölü, 13 yaralı
Otomobil 8 metre yükseklikten denize uçtu. Lise müdürü hayatını kaybetti eşi yaralandı Güncel
Otomobil 8 metre yükseklikten denize uçtu. Lise müdürü hayatını kaybetti eşi yaralandı
FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evine operasyon: 8 gözaltı Yaşam
FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evine operasyon: 8 gözaltı
2 gün boyunca zindana kapatıldılar. Meksika’ya tatile giden aile hayatının şokunu yaşadı Yaşam
2 gün boyunca zindana kapatıldılar. Meksika’ya tatile giden aile hayatının şokunu yaşadı
Serdar Ortaç kiminle evleneceğini açıkladı. Canlı yayında aşkını ilan etti Magazin
Serdar Ortaç kiminle evleneceğini açıkladı. Canlı yayında aşkını ilan etti