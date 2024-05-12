Djokovic Roma'da kabusu yaşadı

Kaynak: AA
Djokovic Roma'da kabusu yaşadı
Tek erkeklerde dünyanın 1 numarası Novak Djokovic için Roma Açık Tenis Turnuvası tam bir hayal kırklığı oldu.

Roma Açık Tenis Turnuvası, tek erkeklerde dünya 1 numarası olan Sırp raket Novak Djokovic için hiç de iyi gitmedi.

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KAFASINA TERMOS DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde kazandığı maçın ardından hayranlarına imza verirken kafasına termos düşen Sırp tenisçi büyük şok yaşamıştı. Novak Djokovic bu kez turnuvanın 3. turunda Şilili rakibi ve 32 numaralı seribaşı Alejandro Tabilo karşısında beklenmedik bir yenilgi yaşayarak elendi.

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KORTU ISLIKLARLA TERK ETTİ

Tarihi Foro Italico Kompleksi’nde gerçekleşen mücadelede, Djokovic’in erken veda etmesi günün en önemli haberi oldu. Altı kez şampiyonluk yaşadığı bu arenada, Tabilo ile karşılaşan Sırp raket, 1 saat 7 dakika süren mücadele sonucunda 6-2 ve 6-3’lük setlerle mağlup oldu. Maç sonrasında, Merkez Kort’ta toplanan tenis severlerden bazılarının Djokovic’e yönelik ıslıkları dikkat çekti.

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RAFAEL NADAL DA VEDA ETTİ

Turnuvada 10 kez şampiyon olan İspanyol efsane Rafael Nadal da, Polonyalı rakibi Hubert Hurkacz’a 2. turda 6-1 ve 6-3’lük setlerle mağlup olarak turnuvadan erken ayrılan bir diğer büyük isim oldu.

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