Djokovic'in en zor günü

Son Amerika Açık şampiyonu Djokovic, Popyrin karşısında 4-6, 4-6, 6-2, 4-6'lık setlerle mağlup oldu.

Bu yenilgi, Sırp tenisçinin 2017'den bu yana ilk kez bir sezonda Grand Slam kazanamayacağı anlamına geliyor. Djokovic, Flushing Meadows'taki performansını "şimdiye kadar oynadığım en kötü tenis" olarak tanımladı.

Djokovic, "Rakibim kesinlikle daha iyi oynadı ve galibiyeti hak etti. Turnuvanın başından beri hissettiklerime ve oynayışıma bakarsak, üçüncü tura kadar gelmek bile bir başarıdır." dedi. "Açıkçası, şimdiye kadar oynadığım en kötü tenisi oynadım ve en kötü servislerimi attım. Benim için berbat bir maçtı."

Bu yaz Paris'te ilk Olimpiyat altın madalyasını kazanmak için büyük çaba sarf eden Djokovic, bunun etkilerini hala hissettiğini kabul etti. "Olimpiyatların bir etkisi oldu. Altın madalya için çok enerji harcadım ve New York'a geldiğimde zihinsel ve fiziksel olarak yorgundum." ifadelerini kullandı. "Ancak Amerika Açık olduğu için şansımı denedim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Fiziksel bir sorunum yoktu, sadece enerjim tükenmiş gibiydi."

"Olimpiyatlar yüzünden olduğunu söyleyebilirsiniz ama emin değilim. Şu anda bunu analiz etmek istemiyorum. Hayat devam ediyor. Kendimi yeniden toparlamaya çalışacağım ve bir sonraki adıma bakacağım. Yarın yeni bir gün." dedi. "Burada bu üç maçı oynamak benim için zihinsel olarak gerçekten büyük bir mücadeleydi çünkü elimden gelenin en iyisini bile yapamıyordum."