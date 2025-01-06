Djokovic'ten Avustralya Açık öncesi samimi açıklamalar

Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic, üç yıl önce Avustralya'nın Covid-19 düzenlemeleri nedeniyle yaşadığı zor günlerin etkilerini hala taşıdığını açıkladı. Djokovic, 2022'de aşılanmadığı için vizesi iptal edilerek beş gün göçmen otelinde kalmış ve ardından ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmıştı. Bu süreç, onun 2022 Avustralya Açık turnuvasını kaçırmasına neden olmuştu.

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MELBOURNE'A DÖNÜŞ VE UNUTULMAZ ZAFER

Covid kısıtlamalarının hafifletildiği 2023'te Melbourne'a geri dönen Djokovic, bu dönüşünü unutulmaz bir zaferle taçlandırdı. Grand Slam’i 10. kez kazanan Sırp raket, turnuvayı kazandıktan sonra yaşadığı duygusal anların altını çizdi. Djokovic, "Geçmişte yaşadıklarımı düşünerek o zafer, hayatımın en anlamlılarından biriydi" dedi.

Djokovic, Melbourne’a iniş yaparken hâlâ pasaport kontrol sırasında gerildiğini ve geçmiş travmalarının izlerini taşıdığını belirtti. "Göçmenlik görevlileri beni tekrar alıkoyacak mı diye düşünmeden edemiyorum," diye ekledi.

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YETKİLİLERDEN FARKLI GÖRÜŞLER

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Djokovic’e dönemin hükümeti tarafından Ortodoks bir rahip görme izni verilmemesini eleştirdi. "Bu karar o dönem için savunulması güç bir durumdu," dedi Albanese. Öte yandan, Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, Djokovic olayını geride bırakmak ve bu yılki turnuvaya odaklanmak gerektiğini ifade etti.

Şimdi, 37 yaşındaki Djokovic, 2025 Avustralya Açık öncesi Melbourne’da antrenmanlarına devam ediyor. Turnuva 7 Ocak’ta başlıyor ve Djokovic, 25. Grand Slam zaferini kazanarak bir rekora daha imza atmayı hedefliyor.

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