DLC'ler artık video oyunlarının bir parçası hâline geldi. Oyun tutkunları da yeni gelecek DLC’leri yollarını gözler hale geldi. Peki, DLC nedir? Bilgisayar oyunlarında DLC ne işer yarar?

OYUNLARDA DLC NEDİR?

DLC, downloadable content yani indirilebilir içerik anlamına gelir. İndirilebilir içerikler yalnızca oyunun yayıncısı tarafından dijital ortamda sunulur. DLC'ler genellikle ayrı olarak satılır ancak bazıları oyunun yer aldığı pakete dahil edilir.

İndirilebilir içerikler oyunun kendisinde yer almayan ekstra özellikler sağlar fakat her DLC aynı özelliği sunmaz. Tek oyunculu veya çok oyunculu mod için geliştirilen DLC'leri internet üzerinden satın almadan önce oyuna neler eklediğine göz atabilirsiniz.

Bazı DLC'ler oyunda yer alan karakterlerin kıyafetlerini ve silah görünümlerini değiştirebilir. Bunun yanı sıra silahlar ve güçlendirmeler gibi oyunda ilerlemenize yardımcı olan ögeler sunabilir. Ekstra karakterler, seviyeler ve zorluklar gibi yeni özellikler de ekleyebilir.

İndirilebilir içerik genellikle modern oyunlarla ilişkilendirilse de internete bağlanabilen ilk oyun konsollarından biri olan Sega Dreamcast'in birkaç oyunu için DLC sunulmuştu. Xbox 360'ın satışa sunulmasıyla birlikte daha yaygın hâle gelen DLC'ler, Steam'deki PC oyunlarının daha popüler olmasına yardım etti.

Günümüzde oyuncular artık oyunları fiziksel disk yerine dijital olarak satın aldığından ötürü indirilebilir içerikler çok daha yaygındır. Genellikle AAA olarak nitelendirilen büyük bütçeli yapımlar için pek çok DLC ile karşılaşırız. Elbette düşük bütçeli bazı oyunlar için de çeşitli içerikler sunulur.

DLC NASIL ALINIR?

Steam, Epic Games Store, PlayStaton Store ya da Xbox Store gibi dijital oyun mağazaları üzerinden DLC satın alabilirsiniz. DLC satın alma işlemi, dijital oyun satın alma süreciyle aynıdır. Dolayısıyla indirilebilir içeriğin sayfasını ziyaret edebilir ve satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.