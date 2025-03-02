DMM'den iddialara yalanlama geldi: Kesinlikle doğru değildir!

Kaynak: AA
DMM'den iddialara yalanlama geldi: Kesinlikle doğru değildir!

DMM, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrının ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan, "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor." iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısında bulunduğu anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.' iddiaları kesinlikle doğru değildir. Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir. 'Terörsüz Türkiye'ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir."

Son Haberler
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Dinar'da oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu! Kadın kasiyer neye uğradığını şaşırdı...
Oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı