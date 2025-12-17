Sakarya Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini artırmak amacıyla kullanılan Değişken Mesaj Sistemi (DMS) ekranını, Karaman Yolu üzerinde yeni konumuna taşındı.

Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin önemli bir parçası olan ekranlarda yapılan bildirimlerle sürücülere anlık bilgi sunuyor. Karaman yolu üzerinde bulunan Sebahattin Zaim Bulvarı’ndaki yeni konumunda görüş açısı iyileştirilen dev ekran, sürücüleri uyarılar sunmaya devam edecek.

Öte yandan yetkililer can ve mal güvenlikleri için vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.