DNC Group kurucusu ve yazar Deniz Işın Coşkuner kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

Deniz Işın Coşkuner 24 Kasım 2000 tarihinde Antalya doğdu. İki çocuklu ailenin küçük çocuğudur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Mersin'in Anamur ilçesinde tamamlayan Deniz Işın Coşkuner üniversiteyi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (3 Yıl), Girne Amerikan Üniversitesi (1 Yıl) Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

Deniz Işın Coşkuner birden fazla sektörde çalışmalar ve girişimler yürütmüştür. Bütün bu sektörlerdeki şirketlerini 2020 yılı itibarı ile DNC Group çatısı altında toplamıştır. DNC Group CEO'su olarak görevini yerine getirdiği 2021 yılında şirketin cirosunu bir önceki yıla göre beş kat yükseltmiştir. 2020 yılından bu yana şirketin yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2023 yılı itibariyle şirketin uluslararası pazara açılması için çalışmalara başlamıştır. Coşkuner, iş dünyasındaki başarısını edebiyat dünyasına da taşımıştır. Çocukluğundan beri edebiyata olan merakı ile bilinen iş insanı ve yazar "Bir Ömrün Ölümü", "Banyodaki Vahşet" ve "Çıkışı Bulamayan Adam" isminde üç roman yazmıştır. Kitaplar okurlar tarafından beğenilmiş olmalı ki yüz binlerce adet satış yapmıştır.

İş insanı ve yazar olan Deniz Işın Coşkuner, "Bazı insanlar lider doğar." sözünün bir ispatıdır adeta. Elde ettiği başarılarla birlikte birçok gencin örnek aldığı bir isim haline gelmiştir. Deniz Işın Coşkuner, kuşkusuz gelecekte de gençlere ilham verecek, onlara yol gösterecek daha pek çok çalışmaya ve girişime imza atacaktır.