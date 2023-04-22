Doç. Dr. Coşkun’dan annelere skolyoz uyarısı

OMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, omurganın bir yana eğrilmesi anlamına gelen skolyoz hastalığı hakkında bilgi verdi. Hastalığın doğuştan olabileceğini, ancak ergenlik dönemlerinde de sıkça karşılaşıldığını söyleyen Doç. Dr. Coşkun, ”Bir tarafta omuzda yükseklik, çocuğun gövdesinde asimetri varsa ve bel çukurlarında bir tarafta silinme, bir tarafta daha belirginleşme oluyorsa bunlar skolyozun bulgularıdır” diye konuştu.

OMUZLARDA BİR TARAFTAKİ YÜKSEKLİĞE DİKKAT

Çocuklarda skolyoz şüphesi durumunda ortopedi ve travmatoloji uzmanının değerlendirmesinin uygun olacağını söyleyen Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, ”Skolyoz önden ve arkadan bakıldığında omurganın bir yana eğilmesi anlamına gelen bir tabirdir. Skolyoz için omurganın eğriliğinin belli bir açılanma değerine ulaşmış olması lazım. Eğer omurga bir tarafa 10 dereceden fazla eğilmişse bu skolyoz olarak adlandırılır. Çocukların ilk doktorları anneleridir. Annelerin bu konuda dikkatli olmasında fayda var. Eğer bir şüphe varsa, bir ortopedi ve travmatoloji doktoruna değerlendirmeye gelmesi gerekmektedir. Bazen de tesadüf olarak çekilen akciğer filmlerinde de skolyoz saptanabiliyor. Skolyozu değerlendirmek için mutlaka tüm omurganın filminin çekilmesi gerekir” dedi.