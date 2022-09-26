﻿Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi

"ANATOMİ LABORATUVARIMIZDAKİ KADAVRALARA BÜYÜK SAYGI İLE YAKLAŞIYORUZ"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ayşe Mutlu "Anatomi laboratuvarımızda kadavralara büyük saygı ile yaklaşıyoruz. Bizim eğitimimize ve bilime sundukları katkıdan dolayı. Kriton hocamız tıp dünyasının içerisinde bulunan bir insan olarak bunun değerini biliyordu" diye konuştu.

"KENDİSİNİ KADAVRA OLARAK ÖĞRENCİLERİNE ADADI"

Dinçmen'in arkadaşı Ali Doluca "Kendisini kadavra olarak öğrencilerine adadı. Öğrencileri o kadar seviyordu ki el sürememişler. Bunca zamandır bekletiyorlardı. Bugün ise sevdiği adasında toprağa kavuşacak" şeklinde konuştu.

KRİTON DİNÇMEN KİMDİR?

Psikiyatrist Kriton Dinçmen Heybeliada'da 1924 yılında doğdu, 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1961 yılında Amerika'ya giderek New Jersey Monmouth Medical Center'de dinamik psikiyatri alanında çalışan Dinçmen, daha sonra yine Amerika'da çeşitli hastanelerde görev yaptı.Türkiye'ye 1965 yılında dönerek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışmaya başlayan Dinçmen, 1982-1994 yılları arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Psikiyatri Başkanlığı, 1990-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı.