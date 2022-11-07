﻿Levent Göktaş hakkındaki talepname ortaya çıktı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmesine ilişkin soruşturmanın firari şüphelisi durumunda olan ve Bulgaristan’da tutuklu bulunan eski Özel Kuvvetler MAK Alay Komutanı Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesi ortaya çıktı.

T24’ün edindiği bilgilere göre, talepnamede Göktaş, “tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ile suçlandı. Eski MİT’çi Enver Altaylı ve Fetullah Gülen’in sağ kolu olarak bilinen Mustafa Özcan’ın cinayetin planlayıcısı olduğu belirtilen tebliğnamede, Göktaş’ın ise cinayetin azmettiricisi olduğu anlatıldı. Talepnamede, soruşturma kapsamında tutuklanan ve olay yerinde keşif yapan Bozkır’ın da ifadesinde, eylem talimatını Göktaş’ın verdiğini söylediği aktarıldı. Tarkan Mumcuoğlu'nun da tetiği çeken kişi olduğu kaydedildi.

BULGARİSTAN SINIRINDA YAKALANDI

Emekli Albay Levent Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında hakkında çıkarılan gözaltı kararı sonrası firar etmişti. Türkiye’de yakalanamayan Göktaş, Bulgaristan sınırında yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanmasının ardından Türkiye, Adalet Bakanlığı üzerinden Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bulgaristan’dan Göktaş’ın iadesini istemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Bulgaristan makamlarına gönderilen iade talepnamesine T24'ten Asuman Aranca ulaştı.

3 SAYFALIK TALEPNAME

29 Eylül’de Bulgaristan makamlarına ulaşan 3 sayfalık talepnamede, Hablemitoğlu’nun, Türkiye’nin ulusal konularında araştırmalar yapan, kitaplar yazarak, konferanslar toplantılar düzenleyen bir akademisyen olduğu belirtilerek, yaptığı çalışmalardan rahatsızlık duyan bazı çevrelerin hedefi haline geldiği ifade edildi. Talep yazısında, Hablemitoğlu’nun öldürüldüğü günün detaylarına yer verilerek, 20 yıllık araştırma sonucunda, soruşturmada gelinen aşamada, olaya karışan şüphelilerin tespit edildiği ve bir kısım şüphelilerin yakın zamanda bu suçtan tutuklandıkları kaydedildi.

TANIK İFADELERİ DOĞRULANDI

Yazının, “şüpheli aleyhindeki deliller” başlığı altında, 2015 yılında tanık Zihni Çakır’ın alınan ifadesinde, cinayetin Enver Altaylı ve Mustafa Özcan tarafından planlandığı, bir aracı vasıtasıyla eski özel kuvvetçi Fikret Emek ile irtibatlı Tarkan Mumcuoğlu’na işletildiğini anlattığı belirtildi. Yazıda, Şengül Hablemitoğlu’nun da ifadesinde, eşinin yaptığı kitap hazırlığından vazgeçirilmesi için Mustafa Özcan ile görüştürülmeye çalışıldığını aktardığı, böylece Mustafa Özcan isminin olayla ilk bağlantısının doğrulandığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında Özcan ve Altaylı’nın GSM hatlarının incelemeye alındığı ve Hablemitoğlu ile kurulmaya çalışılan görüşme trafiğinin ortaya çıkarıldığı ifade edilen yazıda, Çakır’ın ifadesinde aracı diye bahsettiği kişinin o tarihte Altaylı ile irtibatlanan Aydın Köstem olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Yazıda, “Şüpheli Köstem’in ise şüpheli Mustafa Levent Göktaş ile irtibatlandığı belirlenmiştir. Bu tespitler şüphelilerin görüşme trafiklerinin incelenmesi neticesinde, peş peşe yapılan aramalar, mesajlaşmalar ve aralarında gerçekleşen baz istasyonu birliklerinden ortaya konulmaktadır” denildi.

“BOZKIR KEŞİF YAPTI, TALİMATI GÖKTAŞ’TAN ALDIĞINI SÖYLEDİ”

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Zihni Çakır’ın cinayete ilişkin bilgileri Göktaş ile aynı yerde birlikte çalışan Nuri Gökhan Bozkır’dan öğrendiğinin anlaşıldığı, Bozkır’ın da adam öldürme eylemi içinde yer aldığı vurgulanan yazıda, Bozkır için “Olay yeri civarında cinayetten önce, cinayetin işlenmesini kolaylaştırmak için keşif yaptığı tanıkların beyanıyla anlaşılmıştır” değerlendirmesi yapıldı. Yazıda, Bozkır’ın 2022’de yakalanarak gözaltına alındığı ve ifadesinde suçlamaları kabul ederek, eylem talimatını Göktaş’tan aldıklarını söylediği belirtilerek, tetiği çekenin aynı ekip içerisinde yer alan Tarkan Mumcuoğlu olduğunu söylediği anlatıldı. Mumcuoğlu’nın tetiği çeken kişi olduğuna dair tespitlerinde soruşturma dosyasında bulunduğu kaydedildi.