Doç. Dr. Süleyman Eserdağ, kadınlarda doğum sonrası yaşanan problemleri ve tedavi yöntemlerini açıkladı

Kadın sağlığında yeni bir parantez açılıyor, yüzyıllardır göz ardı edilen problemler için çözümler geliştiriliyor. Hamilelik sırasında veya doğumdan sonraki ilk yıl içinde yaklaşık 7 kişiden 1'ini etkileyen problemler küresel sağlık sorunu haline geliyor. Genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin kombinasyonundan kaynaklanan fiziksel problemler; üzüntü, uyku bozuklukları, anksiyete ve depresyona da sebebiyet verebiliyor. Üstelik vakaların %50’si, hastaların semptomları açıklama konusundaki isteksizliği nedeniyle teşhis de edilemiyor. Kadınlarda doğum sonrası sık görülen bedensel ve fonksiyonel etkiler hakkında detaylı bilgiler paylaşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Eserdağ, alınabilecek önlemleri de açıkladı.

“Doğum sonrası hissizlik, idrar kaçırma gibi fonksiyonel sorunlar sık görülüyor”

Yakın zamanda gerçekleştirilen bir meta analize göre, Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki doğum yapmış kadınların %20’sinin klinik düzeyde sorunlar yaşadığını belirten Doç. Dr. Süleyman Eserdağ,

“Doğum, bir kadının hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisi. Ancak özellikle vajinal doğum sonrası genital bölgede gevşeme, hissizlik, idrar kaçırma gibi fonksiyonel problemlerin ya da estetik kaygıların arttığını görmekteyiz. Çoğu kadın bu hassas sorunları dile getirmekten çekinse de bu tür durumların yalnızca fiziksel olmayıp, psikolojik sağlığı ve sosyal yaşamı da etkileyebildiğini biliyoruz” dedi.

“Şikayetler yaşam kalitesini çok etkiliyorsa, cerrahi müdahale gerekebilir”

Şikayetler yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkiliyorsa jinekolojik değerlendirme gerektiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Eserdağ, “Böylesi durumlarda amacımız yalnızca estetik görünümü iyileştirmek değil; aynı zamanda hem fonksiyonel hem de psikolojik rahatlama sağlayan vajinal daraltma ameliyatları, lazer uygulamaları, dolgular veya cerrahi seçenekler ile kişiye özel çözümler üretebiliyoruz. Son yıllarda daha sık yapılan labioplasti ve vajinoplasti ameliyatları ile kadınların günlük yaşam konforu da artırılabiliyor” dedi.

“Sorun yaşayan kadınlar jinekolojik destek almaktan çekinmemeli”

Söz konusu sorunların ortaya çıkardığı güven kaybı, partnerle uzaklaşma ve sosyal yaşamda çekingenlik gibi psikolojik yansımaların anne olmanın sevincini gölgeleyebildiğinin altını çizen Doç. Dr. Süleyman Eserdağ, “Bu problemler yalnızca bir kişinin başına gelmiyor, birçok kadın benzer deneyimleri yaşıyor. Ancak her biri, konuşuldukça ve doğru yaklaşımla ele alındıkça çözüme kavuşturulabiliyor. Örneğin pelvik taban egzersizleri düzenli yapıldığında idrar kaçırma ve gevşeme riskini azaltabiliyor. Düzenli jinekolojik kontrollerle sorunların erken fark edilmesi sağlanarak basit yöntemlerle yönetilebiliyor. Kiloyu dengelemek, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek gibi alışkanlıklar da tüm bu etkileri en aza indirebiliyor.

Doğum sonrası ortaya çıkan genital bölge problemleri, görmezden gelinmemesi gereken bir sağlık konusudur. Kadının beden algısı, ruhsal dengesi ve cinsel yaşamı bu sorunlardan doğrudan etkileniyor. Her kadının bu şikayetleri normal kabul ederek çekinmeden dile getirmesi, jinekolojik muayenelerini aksatmaması ve gerektiğinde destek almaktan kaçınmaması gerekiyor.”