Dodge Charger Daytona'da 'hayalet hızlanma' paniği

Otomotiv testleriyle tanınan Edmunds.com'un da deneyimlediği bu durum endişe yaratırken, üretici Stellantis ise 'frenle sürüş' adlı bir güvenlik özelliğinin devreye girdiğini ve normal çalıştığını savunuyor. Chris Perkins tarafından kaleme alınan ve Eren Efe Kandemir tarafından uyarlanan habere göre, bu durum otomotiv sektöründe geçmişte yaşanan benzer krizleri akıllara getirdi.

Bir otomobil üreticisinin karşılaşabileceği en ciddi sorunlardan biri olan araçların kontrolsüzce hızlanması, 1980'lerde Audi'nin Amerika pazarındaki konumunu sarsmış, 2000'lerin sonlarında ise Toyota'ya büyük sıkıntılar yaşatmıştı. Her iki olay da resmi olarak "kullanıcı hatası" olarak kayıtlara geçse de, markaların itibarı üzerinde kalıcı izler bırakmıştı. Şimdi benzer şikayetler Dodge Charger Daytona modelleri için gündemde.

EDMUNDS.COM TEST ARACINDA ANİ HIZLANMA VAKASI

Saygın otomobil değerlendirme platformu Edmunds.com'un uzun süreli test filosunda yer alan bir 2024 model Charger Daytona Scat Pack, açıklanamayan bir hızlanma sorunu yaşadı. Aracı test eden Edmunds yazarı, seyir halindeyken bir dizi uyarı ışığının yandığını ve ardından "düşük güç" uyarısı aldığını belirtti. İddiaya göre, bu durumdayken gaz pedalına basıldığında araç çok yavaş tepki veriyor, ancak sürücü ayağını gaz pedalından çektiğinde ise rejeneratif frenleme devreye girmek yerine araç hızlanmaya devam ediyor.

Yayınlanan videoda, sürücünün ayağının pedallardan uzakta olduğu ancak aracın hızlanmayı sürdürdüğü açıkça görülüyor. Sürücü, aracı durdurabilmek için fren pedalına normalden çok daha fazla güç uygulamak zorunda kaldığını, ancak aracı sorunsuz bir şekilde durdurabildiğini ifade etti. Daha da endişe verici olan ise, fren pedalı bırakıldığında, gaz pedalına hiç dokunulmamasına rağmen aracın saatte 72 kilometre (45 mph) hıza kadar çıkmaya devam etmesiydi. Test ekibi, aracı park edip bir süre bekledikten sonra sorunun kendiliğinden ortadan kalktığını da kaydetti.

STELLANTIS: "FRENLE SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ DEVREYE GİRDİ"

Konuyla ilgili olarak üretici Stellantis'ten yapılan açıklamada ise durumun bir güvenlik özelliğinin sonucu olduğu vurgulandı: "Stellantis, gaz pedalı arızası gibi nadir bir durumda sürücünün fren pedalı aracılığıyla hızı kontrol etmesini sağlayan bir 'frenle sürüş' (brake-over-throttle) özelliğini entegre etmiştir. Bu örnekte, özellik amaçlandığı gibi çalışmış ve sürücü aracı güvenli bir şekilde kenara çekebilmiştir. Bu özellik uzun yıllardır Stellantis'in içten yanmalı araçlarında bulunuyordu ve tam elektrikli modellerine de taşındı."

DİĞER KULLANICILARDAN DA BENZER ŞİKAYETLER

Edmunds.com'un da işaret ettiği gibi, Charger Daytona kullanıcılarının deneyimlerini paylaştığı bağımsız bir forumda da benzer sorunlar dile getiriliyor. Hatta bir kullanıcı, aracının kendiliğinden hızlanması sonucu kaza yaptığını iddia ediyor.

Tüm bu iddialara rağmen, araçtan elde edilecek detaylı veriler incelenmeden Charger Daytona modellerinde gerçekten bir sorun olup olmadığını kesin olarak belirlemek şu an için mümkün görünmüyor. Yaşananlar, Stellantis'in belirttiği gibi "amaçlandığı gibi çalışan bir güvenlik önlemi" mi, yoksa daha ciddi bir teknik arızanın habercisi mi, ilerleyen günlerde yapılacak detaylı incelemelerle netlik kazanacak.