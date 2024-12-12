Dodge esanevi Charger’ı elektrik gücüyle birleştirdi

Phoenix, 12 Aralık 2024 – Dodge, yeni Charger modelini geliştirirken, temel amacının markanın geleneksel kaslı otomobil kimliğini korumak olduğunu belirtiyor. Dodge ve SRT CEO’su Matt McAleer, “İnsanları rahatsız etmezsek, nereye gidebiliriz?” diyerek, markanın değişim sürecini özetliyor. Bu değişim, hem bataryalı elektrikli seçeneklerin hem de önümüzdeki yıl sunulacak altı silindirli benzinli motorların olmasıyla kendini gösteriyor. Fakat bu değişim, Dodge'un kaslı araç meraklıları için bir miktar rahatsızlık yaratabilir.

Yine de, yeni Charger kesinlikle görünüm açısından beklentileri karşılıyor. Dodge'un dış tasarım başkan yardımcısı Scott Krueger, tasarımda "mirasa dayalı, retro olmayan" bir yaklaşım benimsediklerini belirtiyor. Yeni Charger, 1968 model klasik Charger’ı çağrıştıran bir sedan formu ile modern çizgiler taşıyor. Özellikle LED gündüz farları ve ön bölümdeki “R-wing” tasarımı, aracın modernliğini vurgulayan detaylar arasında.

İÇ TASARIM VE PERFORMANS

Charger’ın iç mekanındaki detaylar da dış tasarımı kadar dikkat çekici. Arka ışıklandırmalı kapı ve gösterge paneli, kullanıcıya 64 farklı renk seçeneği sunarak iç mekanı daha geniş ve ferah hissettiriyor. Sürüş açısından ise dört yetişkinin rahatça oturabileceği bir iç mekan sunulmuş. Arkada iki yetişkinin rahatça seyahat edebileceği genişlik ve 121 inçlik (3,074 mm) aks mesafesi, araç içindeki alanı oldukça kullanışlı kılıyor. Ayrıca, arka bagaj bölmesi de oldukça geniş. Arka koltuklar düz bir şekilde yatırıldığında 945 litrelik bir alan elde edilebiliyor.

Sürüş dinamiklerine baktığımızda, Dodge Charger Daytona’nın hem şehir içi hem de otoyol kullanımında oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Ancak, aracı pistte denediğimizde performansı biraz geride kaldı. Charger Daytona, 5,698 lbs (2,585 kg) ağırlığıyla, yol üzerinde büyük bir konfor sunuyor, ancak pistte bu kadar ağır bir araçla virajları almak zorlayıcı olabilir.

ÇEŞİTLİ MODLAR VE ELEKTRİKLİ PERFORMANS

Yeni Charger, R/T ve Scat Pack olmak üzere iki farklı elektrikli versiyonla sunuluyor. R/T versiyonu, 456 beygir gücü ve 404 lb-ft tork sunarken, kısa süreli güç artışı için “PowerShot” butonuyla bu değeri 496 beygire çıkarabiliyor. Dodge, bu versiyonun tek şarjla 496 km menzil sunduğunu belirtiyor. R/T, 0-96 km/s hıza 4.7 saniyede ulaşabiliyor ve 400 metrelik pisti 12.6 saniyede tamamlıyor.

Scat Pack modeli ise, 630 beygir gücü ile daha fazla performans sunuyor ve PowerShot butonu ile bu değer 670 beygire kadar çıkabiliyor. 0-96 km/s hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlayan bu modelin menzili ise 240 km civarına düşüyor. Ayrıca, Scat Pack, yarış pisti için optimize edilmiş bir dizi sürüş modu sunuyor.

YARIŞ PİSTİNDE ELEKTRİKLİ CHARGER TESKİ

Dodge Charger Daytona, yolda ve günlük sürüşlerde oldukça etkileyici bir performans sergilese de, yarış pistinde bazı zorluklarla karşılaşıyor. Radford yarış okulunda yapılan test sürüşleri sırasında, özellikle Scat Pack modelinin 2,615 kg’lık ağırlığı, pistte daha az çevik hareket etmesine neden oldu. Aracın şasi yapısı özellikle hızlı virajlarda istikrarsız bir his uyandırabiliyor. Ancak, Charger Daytona sahiplerinin çoğunun bu aracı pistte kullanması pek olası değil, dolayısıyla bu durumun büyük bir sorun olacağı söylenemez.

Dodge Charger Daytona, aynı zamanda etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Donut/Drift, Drag ve Track modlarında, Fratzonic Chambered Exhaust sayesinde V8 motorlarına yakın bir ses çıkartabiliyor. Bu sistem, oldukça yüksek verimli transdüserler ve pasif radyatörlerle destekleniyor, ve bu ses, elektrikli bir araç için oldukça etkileyici.

GÜNLÜK SÜRÜŞ İÇİN MÜKEMMEL BİR SEÇİM

Yeni Dodge Charger Daytona, yüksek performans beklentisi olan bir kullanıcı için harika bir seçenek. R/T versiyonu, günlük kullanımda yeterli gücü ve uzun menzili ile öne çıkıyor. Elektrikli motoru ile çevre dostu olmasına karşın, geleneksel muscle car deneyimini de sunmaya devam ediyor. Ancak pistte mükemmel performans arayanlar için biraz daha geliştirilmesi gereken yönleri bulunuyor.

Dodge'un bu yeni elektrikli modeli, markanın güçlü geçmişi ile geleceği arasında bir köprü kuruyor ve modern teknolojileri kaslı bir araç deneyimiyle birleştiriyor.