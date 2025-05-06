Dodik'ten Viyana'ya sert mesaj: “Bosna’yı haritada gösteremez”

Bosna Hersek’in Sırp bölgesi olan Republika Srpska’nın Başkanı Milorad Dodik, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger’e yönelik sert ifadeleriyle gündemde. Dodik, Meinl-Reisinger’in Bosna’ya dair hiçbir bilgiye sahip olmadığını, ülkeyi haritada dahi gösteremeyeceğini iddia ederek eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.

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Avusturya’nın Dodik’e uyguladığı seyahat yasağı ve Meinl-Reisinger’in bölgedeki ayrılıkçı söylemlere yönelik eleştirileri, Dodik’in tepkisini artırdı. NEOS üyesi bakan, Dodik’i Bosna Hersek’in anayasal düzenine yönelik tehdit oluşturmakla suçlamıştı. Mart ayında Bosna Hersek savcılığı, Dodik ve iki üst düzey RS yetkilisi hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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Dodik’in yönetimi, Bosna’daki merkezi yargı ve güvenlik kurumlarının RS topraklarında yetkisiz kalmasını öngören yasa değişikliklerini meclisten geçirdi. Bu adımlar, ülkenin 1995 Dayton Anlaşması ile kurulan yapısını doğrudan tehdit ediyor.

Dodik’in hedefinde sadece Meinl-Reisinger değil, aynı zamanda Bosna’daki uluslararası denetimi yürüten Yüksek Temsilci Christian Schmidt de var. Dodik, Schmidt’in yetkilerini tanımadığını sıkça dile getiriyor. Öte yandan, Avusturya’daki Sırp ve Hırvat diasporasına yönelik “yok sayma” eleştirisiyle de tepkisini sürdürüyor.