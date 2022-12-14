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Doğa bebek 82 günlük yaşam savaşını kazandı

1 kilo 60 gram ağırlığında dünyaya gelen Doğa bebek 82 günlük yaşam savaşını kazandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:33
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Doğa bebek 82 günlük yaşam savaşını kazandı.1 kilo 60 gram ağırlığında dünyaya gelmişti

Doğa bebek 82 günlük yaşam savaşını kazandı
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İHA’nın haberine göre, 27 haftalıkken 1 kilo 60 gram ağırlığında dünyaya gelen Doğa bebek ise, yoğun tedavinin ardından hayata tutundu.

Akciğer gelişimi tamamlanamayan bebek, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle çok yoğun antibiyotik kullanmak zorunda kaldı.

"BU KIZ NE YAPAR EDER HAYATA TUTUNUR DEDİM"

82 günlük yaşam savaşında Doğa bebeğin yanında olan Medicana International Ankara Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Çetin, Doğa bebeğin erken doğum riskinin henüz 23 haftalıkken başladığını belirterek, erken doğum riski nedeniyle annenin izleme alındığını ve iki kez halk arasında rahim ağzına dikiş atma olarak bilinen serklaj uygulaması yapıldığını kaydetti. Gebeliğin 27’nci haftasında plasentanın rahim duvarından ayrılması nedeniyle doğumun gerçekleştiğini belirten Uzm. Dr. Çetin, Doğa bebeğin sezaryenle 1 kilo 60 gram ağırlığında dünyaya geldiğini söyledi. Dr. Çetin, “Sesini ilk duyduğumda 'Bu kız güçlü, ne yapar eder hayata tutunur' dedim. Ancak pek çok prematürenin yaşayabileceği sorunlarla karşı karşıyaydık” ifadelerini kullandı.

YOĞUN TEDAVİ İLE HAYATA TUTUNDU

27 haftalık doğan bebeğin akciğer gelişimini tamamlamadığını, buna ilave olarak annenin hastalığından da etkilendiğini belirten Dr. Çetin, tedaviye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Annemiz gebelik boyunca ve özellikle son dönemde yoğun bir enfeksiyon geçiriyor ve bu nedenle tedavi oluyordu. Doğa, yenidoğan enfeksiyonu olarak bilinen erken neonatal sepsis ve solunum sıkıntısına neden olan ileri evre RSD ile dünyaya geldi. Daha ilk günden çok yoğun antibiyotikler verildi ve akciğerlerin gelişimini tamamlaması için sürfaktan uygulaması yapıldı.”

Doğa bebeğe tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli ilaç tedavileri uygulandığını belirten Uzm. Dr. Çetin, “Tedaviye çok iyi cevap verdi ve herhangi bir ek hastalık gelişmeden 82 gün takip ettikten sonra sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik. 82 günlük zorlu yolculuğun ardından Medicana International Ankara Hastanesi Yenidoğan ekibi olarak büyük mutluluk yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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