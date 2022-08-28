﻿Doğa cinayeti ''Denizden ekmek yiyenler denize ihanet ediyor''

Antalya'da dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, dalışları sırasında çektiği görüntüleri bir araya getirerek, su altının halini gözler önüne serdi. Turizmin göz bebeği Antalya'nın masmavi deniziyle öne çıktığını ancak suyun altının hiç de öyle olmadığını kaydeden Öztürk, 'Denizden ekmek yiyenler, denize ihanet ediyor. Özellikle falezler bölgesindeki otel ve plaj işletmeleri çok dikkatsiz. Denizin altında havludan tutun da deniz şemsiyesine birçok çöp var. Bu çöpler su şişesi, içki şişesi gibi kimi zaman bilerek kimi zaman farkında olmadan denize sürüklenen çöpler değil. Bunlar rüzgar nedeniyle plajlardan denize uçan ve o plajdaki görevliler tarafından toplanmak yerine denizin dibinde kaderine terk edilen çöpler' diye konuştu.