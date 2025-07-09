Doğa gezisi sırasında kanyona düşüp öldü

Kaynak: DHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğa gezisi sırasında kanyona düşen kişi, hayatını kaybetti.

Olay, bu akşam Reşadiye ilçesine bağlı Zinav Kanyonunda yaşandı. Doğa gezisi ve piknik için ailesiyle birlikte kanyona giden Turan Başaran (44), bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten suya düştü.

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Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin kanyonda yaptığı arama çalışmaları sonucunda Turan Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Başaran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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