Doğa harikası ölüyor. Ayak bile basılmaması gerekirken dozerle girdiler

AYAK BİLE BASILMAMASI GEREKİYOR

Ayakla bile basılmasının sakıncalı görüldüğü Salda Gölü'nün etrafında sosyal tesislerin inşa edilmesi ve kamyon-dozer gibi ağır araçlarla göl kıyısına girilmesi, eşsiz beyaz kumların tahribatına neden oldu.

Bu tür yapılar gölün doğal yapısını bozarak, yıllarca süren doğal oluşumları birkaç ay içinde yok etti. Şu an göl çevresindeki toprak yolların asfaltlanması ve artan kirlilik, gölde yeni sorunlara yol açıyor.