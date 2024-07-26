Doğa harikası ölüyor. Ayak bile basılmaması gerekirken dozerle girdiler

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'ndeki insan baskısının, göldeki beyaz kayalıkların oluşumunda azalmaya ve kirliliğe neden olduğunu belirtti. Dr. Kesici, Salda Gölü'nün hem Dünya hem de Mars üzerinde benzer jeolojik yapılarla değerli olduğunu vurgulayarak, bu gölün korunmasının önemine dikkat çekti.
BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI GEREKİYOR
Salda Gölü'nün kara, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemleriyle önemli bir biyolojik çeşitlilik sunduğunu belirten Dr. Kesici, göldeki endemik bitki ve hayvan türlerinin korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ancak, son yıllarda artan insan faaliyetleri ve çevresel etmenler, gölün bu değerli özelliklerini tehdit ediyor.