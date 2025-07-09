Doğa ile yolun kesiştiği nokta! Acı son

Kaza, saat 02.00 sıralarında Mudurnu-Bolu kara yolunda meydana geldi. Mudurnu yönünde ilerleyen Erol Y.'nin kullandığı 81 DN 520 plakalı hafif ticari araç, yola aniden fırlayan geyiğe çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Hafif ticari araç daha sonra karşı yönden gelen Fatih Kılıç idaresindeki 14 BY 589 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde hafif ticari aracın sürücüsü Erol Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Geyik de olay yerinde öldü.

Yaralanan kamyon şoförü Kılıç ise sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol Y.'nin cenazesi de inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Ölen geyik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaza yerinden alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.