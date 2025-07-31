Doğa kavruldu! Geriye sadece demir kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Doğa kavruldu! Geriye sadece demir kaldı

Bursa’da çıkan orman yangınları 5’inci gününde. Ekipler soğutma çalışmaları sürdürürken ormanda ortaya çıkan manzaralara yürekleri sızlatıyor. Gürsu’da çıkan yangında bir dağ evinden geriye sadece demir eşyalar, soba ve çanak anten kaldı.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı.

Alevlere 35 hava aracı, 1136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Gürsu, Kestel, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan ve Osmangazi ilçesine bağlı toplam 12 mahallede 1315 hane ve 3 bin 763 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4'üncü gününde, Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangını 5'inci gününde kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise hala sürüyor.

Yangınların kontrol altına alınmasıyla tahliye edilen mahallelerdeki vatandaşlar evlerine geri dönerken, her 2 bölgedeki orman alanları yeşilden griye büründü. Gürsu ilçesinde yanan alandaki bir dağ evinden geriye ise eşyaların demirleri, soba ve çanak anten kaldı.

Doğa kavruldu! Geriye sadece demir kaldı

Doğa kavruldu! Geriye sadece demir kaldı

Doğa kavruldu! Geriye sadece demir kaldı

Doğa kavruldu! Geriye sadece demir kaldı

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