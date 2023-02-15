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Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e tepki gösterdi. Ne yani sizi uyku tutmuyor diye gerçekler söylenmesin mi Doğa Hanım

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, olası İstanbul depremiyle ilgili "500 bin insan ölümle burun buruna" diyen Prof. Dr. Naci Görür'e tepki gösterdi. Rutkay "Artık yeter. İstanbul korkusundan yasımızı yaşayamadık. Korkudan uyuyamıyoruz, anneyiz nefes alamıyoruz" dedi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:11
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Doğa Rutkay'dan deprem uzmanı Naci Görür’e tepki

Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e tepki gösterdi. Ne yani sizi uyku tutmuyor diye gerçekler söylenmesin mi Doğa Hanım
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ünlü isimler deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yardım edebilmek için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Doğa Rutkay Kamal, Prof. Dr. Naci Görür’ün İstanbul depremi için "500 bin insan ölümle burun buruna" açıklamasının ardından isyan etti.

"KORKUDAN UYUMUYORUZ"

Doğa Rutkay yaptığı açıklamada, "Kıymetli hocamdan özür dileyerek, şöyle söylemek istiyorum! Doğrudur hocam. Ama artık yeter! İstanbul korkusundan yasımızı yaşayamadık. Korkudan uyumuyoruz. Anneyiz nefes alamıyoruz. Geldi ha gelecek dediniz duyduk! Evet! ama şu sıra bu söylemler bizi parçalıyor. Lütfen yeter" cümlelerine yer verdi.

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden biri, "Kaç tane deprem yaşadık, hala akıllanıp bilim adamlarını dinleyip, hareket etmiş değiliz. Bu ülkenin binalarındaki risk ortadayken hala daha bugün konuşmayalım, etmeyelim dersek, yarın İstanbul depremi olup,ülke toptan uçurumdan düşünce vay niye böyle oldu bile diyemezsiniz. Uyanın!" yorumunda bulundu.

"HAYATIMIZ BİTMİŞ, YASIMIZ VAR"

Rutkay ise takipçisine, "Sırası mı? Hepimiz gelmekte olanı biliyoruz! Ancak onlarca canı kaybetmişken sıra sizde demek ne kadar doğru? Hayatımız bitmiş yasımız var, bırak oradaki acıyı dön kendine bak demenin zaman mı?" yanıtını verdi.

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