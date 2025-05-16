Doğa Rutkay’dan yürek burkan paylaşım!

31 yaşındaki genç oyuncu Onur Bayraktar, ölümüyle sanat dünyasını yasa boğmuştu. Ani vefatının üstünden yıllar geçti. Doğa Rutkay, Bayraktar'ın 15 Mayıs’taki doğum günü nedeniyle duygu dolu paylaşımda bulundu.

Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Bir gülüşünle dünyayı güzelleştiren, bir bakışınla içimizi çoşturan bir insandın.

Şimdi yokluğunla konuşuyorum.

Yazdığım tek bir kelime seni geri getirmeyecek, biliyorum…

Ama bil ki, adını anmadığımız bir gün bile geçmiyor.

Sen hâlâ buradasın.

Bir şarkıda, eski bir fotoğrafta, rüzgarın hafifliğinde…"