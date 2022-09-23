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Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı

Eskişehir’de etkili olan soğuk doğa tutkunlarını 7.1 kilometre yürüyüş yapmaktan alıkoyamadı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 12:13
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Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı

Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı
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İHA
Doğa yürüyüşlerine devam eden Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), dün gece saatlerinde etkili olan soğuk havaya rağmen doğa tutkunlarıyla bir araya geldi.

Hissedilen hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentte, yaklaşık 30 kişi 7,1 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Gün batımında Eskişehir Yeni Stadyumu’ndan başlayan 1 saat 42 dakikalık yürüyüş, Karabayır Bağları’nda şehir manzarası eşliğinde verilen molanın ardından başlangıç noktasına dönülmesiyle sona erdi.

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