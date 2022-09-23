﻿Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı

İHA

Doğa yürüyüşlerine devam eden Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), dün gece saatlerinde etkili olan soğuk havaya rağmen doğa tutkunlarıyla bir araya geldi.

Hissedilen hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentte, yaklaşık 30 kişi 7,1 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Gün batımında Eskişehir Yeni Stadyumu’ndan başlayan 1 saat 42 dakikalık yürüyüş, Karabayır Bağları’nda şehir manzarası eşliğinde verilen molanın ardından başlangıç noktasına dönülmesiyle sona erdi.