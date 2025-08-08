Doğacak çocuklarının cinsiyetini gökyüzünde ilan ettirdiler

Kaynak: İHA
Doğacak çocuklarının cinsiyetini gökyüzünde ilan ettirdiler

Dünyaca ünlü plajı, berrak suları yamaç paraşütü merkezi Fethiye Ölüdeniz'de, paraşütçü baba ile tıp doktoru anne doğacak olan çocuklarının cinsiyetini yakınlarına gökyüzünden ilan etti.


Fethiye'nin Ölüdeniz semalarında ilginç bir cinsiyet partisi gerçekleşti. Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu, SkyDive (Serbest Paraşüt) Pilotu ve şirket sahibi Deniz Gök ile eşi tıp doktoru Deniz Gök, bebeklerinin cinsiyetini gökyüzünde muhteşem bir görsel şovla öğrendi.
Etkinlik, ekstrem spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Profesyonel base jumper Hasan Kaval ve onu uçuran deneyimli tandem yamaç paraşütü pilotu Rıdvan Mekik'in uçtuğu gösteri ilgiyle takip edildi. Rıdvan Mekik'in paraşütünden atlayan Hasan Kaval, özel olarak tasarlanmış pembe duman (smoke) sistemiyle gökyüzünü renklendirdi. Pembe duman, aşağıda toplanan davetlilere bebeğin kız olduğunu duyurdu.
Doğacak olan bebeklerinin cinsiyetini gökyüzündeki gösteri ile öğrenen Gök çifti, duygularını "Bu özel anı bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz. Hayatımıza katılacak yeni birey için böylesine unutulmaz bir kutlama yaptığımız için çok mutluyuz" sözleri ile ifade ettiler.

Son Haberler
Alevlerin arasından kurtuldu ilk sözleri duygulandırdı
Alevlerin arasından kurtuldu ilk sözleri duygulandırdı
17 yaşındaki genç kızın feci ölümü
17 yaşındaki genç kızın feci ölümü
Aliyev ile Paşinyan Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
Aliyev ile Paşinyan Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
Lüks otomobil fiyatına satıldılar
Lüks otomobil fiyatına satıldılar
Andre Reyes: "Türkiye her zaman evimiz gibi hissettiriyor"
Andre Reyes: "Türkiye her zaman evimiz gibi hissettiriyor"