Doğada kendiliğinden yetişiyor! Et yerine bunu tüketiyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Doğada kendiliğinden yetişiyor! Et yerine bunu tüketiyorlar

Erzincan'da vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplarken, doğal ve ekonomik olan bu mantarı protein kaynağı olarak et yerine tüketiyorlar.

Erzincan'da vatandaşlar, hava sıcaklıklarının artmasının ardından doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplarken, hem doğal hem de ekonomik olan bu mantarı protein kaynağı olarak et yerine tüketiyorlar.

zfd.webpYüksek rakımlı bölgelerde görülen ve halk arasında "evlek" olarak adlandırılan bu mantarlar, doğal yapısı ve yüksek protein içeriğiyle sofralarda yerini alıyor. Vatandaşlar, sabah erken saatlerde açık alanlara çıkarak bu doğal mantarları topluyor. Hem besleyici hem de lezzetli olan köy mantarı, sofralarda bedava şekilde etin alternatifi olarak tüketiliyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Et yerine bunu tüketiyorlar

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Et yerine bunu tüketiyorlar

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