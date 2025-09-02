"Doğadan Biyoteknoloji Laboratuvarına" projesi açılış programıyla başladı

Kaynak: Haber Merkezi
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen “Doğadan Biyoteknoloji Laboratuvarına” projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada Bilecik’in yalnızca tarihsel değerleriyle değil, aynı zamanda sahip olduğu doğal ve coğrafi zenginlikleriyle de dikkat çektiğini vurguladı.

Proje Koordinatörü Melike Aptullahoğlu ise projenin amacı, kapsamı ve etkinlikleri hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Konuşmaların ardından proje ekibi ve öğretmenler, açılışı ölümsüzleştirmek üzere hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programın ilk uygulama etkinliği kapsamında katılımcılar, Bilecik’in merkeze bağlı Çukurören Köyüne giderek bölgeye özgü Çukurören biberini yerinde inceleme fırsatı buldu. Öğretmenler tarafından toplanan biberler, önümüzdeki beş gün boyunca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOTEKMER) laboratuvarlarında analiz edilecek.

Proje süresince doğadan toplanan örnekler modern biyoteknoloji yöntemleriyle incelenerek, katılımcılara doğa ile laboratuvar arasında köprü kuran benzersiz bir eğitim deneyimi sunulacak.

