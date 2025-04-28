Doğadan gelen tehlike! Deli bat bat otu alarmı! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal zenginliklerinden biri olan deli bat bat otu (Hyoscyamus reticulatus), bahar aylarının gelmesiyle yeniden gündemde. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan gibi illerde yaygın olarak görülen bu endemik bitki, masum görünümüne rağmen içeriğindeki toksik maddeler nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Son günlerde Kars’ta 8 çocuğun zehirlenme vakasıyla hastaneye kaldırılması, bu bitkinin tehlikelerine dikkat çekti.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, deli bat bat otunun yanlış tüketiminin hayati riskler taşıdığını ortaya koydu.

Peki, bu bitki neden bu kadar tehlikeli ve zehirlenmelere karşı neler yapılmalı? İşte tüm detaylar...

DELİ BAT BAT OTU NEDİR?

Deli bat bat otu, Solanaceae familyasına ait, Türkiye’nin doğu illerinde doğal olarak yetişen endemik bir bitki.

Halk arasında “güzelavrat otu” olarak da bilinen bu bitki, tatlı bir sıvı salgılaması nedeniyle özellikle çocuklar tarafından merakla tüketiledi. Ancak, bitkinin içeriğindeki atropin, skopolamin ve hiyosiyamin gibi alkaloidler, ciddi zehirlenmelere neden oldu. Görünüşte zararsız gibi dursa da, çiçekleri, yaprakları ve kökleri yüksek derecede toksik.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ VE RİSKLER

Deli bat bat otunun yanlışlıkla tüketilmesi, özellikle bahar aylarında artan zehirlenme vakalarına yol açtı.

Kars’ta yaşanan son olayda, Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde otu yiyen 8 çocuk, halüsinasyon, nöbet, taşikardi (kalp atış hızında artış), ağız ve ciltte kuruluk gibi belirtilerle hastaneye kaldırıldı.

Çocuklardan altısı taburcu edilirken, ikisinin tedavisi devam ediyor.

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BELİRTİLER ARASINDA ŞUNLAR YER ALDI:

-Halüsinasyon ve bilinç bulanıklığı

-Nöbet geçirme

-Vücut sıcaklığında artış

-Ağız ve ciltte kuruluk

-Taşikardi ve kalp ritim bozuklukları

Uzmanlar, bitkinin fazla tüketiminin ölümcül olabileceğini vurguladı:

“Çocuklar, bitkinin ballı usaresini sevdiği için sıkça zehirleniyor. Kalp ritminde ciddi bozukluklar görülebilir.”

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Deli bat bat otu üzerine yapılan araştırmalar, bitkinin toksik etkilerinin ciddiyetini ortaya koydu.

Acilci.Net’te yayımlanan bir makalede, bitkinin sadece meyvelerinin değil, yapraklarının da antikolinerjik toksidroma neden olduğu belirtildi.

Uluslararası bir çalışma, Solanaceae familyasına ait bitkilerin zehirlenme vakalarında sıkça yer aldığını gösterdi.

İngiltere’deki Kew Gardens’tan botanik uzmanı Dr. Sarah Edwards, “Bu tür bitkiler, içeriğindeki alkaloidler nedeniyle tıbbi amaçlarla kontrollü kullanılsa da, bilinçsiz tüketim hayati riskler taşır” dedi.

Edwards, Türkiye gibi endemik bitki çeşitliliği yüksek ülkelerde halkı bilinçlendirmenin önemine dikkat çekti.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ

ABD’li toksikolog Dr. Michael Eddleston, deli bat bat otu gibi antikolinerjik bitkilerin zehirlenmelerinde erken müdahalenin kritik olduğunu belirterek, “Bu tür zehirlenmelerde fizostigmin gibi antidotlar kullanılabilir, ancak Türkiye’de bu ilacın bulunmaması tedaviyi zorlaştırıyor. Destekleyici tedavi ve aktif kömür uygulaması hayati önem taşıyor” dedi.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Caldicott ise, endemik bitkilerin yerel halk tarafından yanlış anlaşılmasının küresel bir sorun olduğunu ifade ederek, “Yerel kültürlerde ‘doğal’ olan her şeyin güvenli olduğu yanılgısı var. Türkiye’de deli bat bat otu gibi bitkiler için eğitim programları şart” önerisinde bulundu.

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ZEHİRLENMELERE KARŞI ÖNERİLER

Uzmanlar, deli bat bat otu zehirlenmelerinden korunmak için şu önlemleri önerdi:

Eğitim ve Farkındalık: Çocuklara, doğada bilinmeyen bitkilerin tüketilmemesi gerektiği öğretilmeli. Ebeveynler, bahar aylarında çocuklarını gözetim altında tutmalı.

Hızlı Müdahale: Zehirlenme belirtileri fark edildiğinde, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Toplumsal Bilinçlendirme: Yerel yönetimler ve sağlık kuruluşları, endemik bitkilerin tehlikeleri hakkında bilgilendirme kampanyaları düzenlemeli. Dr. Sarah Edwards, “Japonya’daki gibi halk eğitimi modelleri, Türkiye’de de uygulanabilir” önerisinde bulundu.

Doğru Tanı: Sağlık çalışanları, antikolinerjik toksidroma belirtilerini tanıyarak hızlı müdahale etmeli.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ACİL ÇAĞRI

Deli bat bat otu, sadece bireysel bir tehdit değil, aynı zamanda toplum sağlığı için de ciddi bir risk. Son yıllarda artan zehirlenme vakaları, bu endemik bitkinin tehlikelerine karşı daha fazla farkındalık gerektiğini gösterdi.

İç Hastalıkları Bölümü’nden uzmanlar, bitkisel ürünlerin masum olmadığının altını çizdi:

“Doğal diye her bitki tüketilmemeli. Hekim kontrolü olmadan kullanılan bitkisel ürünler, ciddi yan etkilere yol açabilir.”

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Doğu Anadolu’nun doğal güzellikleri arasında gizlenen bu tehlike, bilinçsiz tüketimle hayatları tehdit ediyor.

Uzmanlar, halkı bilinmeyen bitkilerden uzak durmaya ve çocukları doğada gözetim altında tutmaya çağırdı. Deli bat bat otu, masum görünümüne rağmen ölümcül bir düşman olabilir.